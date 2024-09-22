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Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Brighton Nottinham Forest maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premeir Lig'in 5'inci haftasında Brighton ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu mavi beyazlı ekip evinde kazanarak yola devam etmek istiyor. Hafta içinde kupada Wolves'i eleyerek moral buldular. Zorlu karşılaşma öncesi milli futbolcunun durumu da merak konusu. Peki, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı ve ilk 11'de olacak mı? Brighton Nottinham Forest maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 12:39 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 12:39
Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Brighton Nottinham Forest maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, The American Express'te Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin de hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve üst sıralara yükselmek.

Brighton hafta içinde Wolverhampton'u 3-2 yenerek İngiltere Kupası'nda tur atlamıştı. [REUTERS]Brighton hafta içinde Wolverhampton'u 3-2 yenerek İngiltere Kupası'nda tur atlamıştı. [REUTERS]

FERDİ İLK 11'DE OLABİLİR

Karşılaşmaya dair en önemli noktalardan biri de milli futbolcunun kadrodaki durumu. Hafta içinde oynanan Wolverhampton karşılaşmasında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Ferdi'nin maça ilk 11'de yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.

İngiliz basınına göre Brighton Verbruggen, Veltman, Dunk, Van Hecke, Ferdi Minteh, Baleba, Wieffer, Mitoma, Welbeck ve Rutter ilk 11'i ile karşılaşmaya çıkacak.

Ferdi Kadıoğlu ilk golünü Wolverhampton'a karşı attı. [REUTERS]Ferdi Kadıoğlu ilk golünü Wolverhampton'a karşı attı. [REUTERS]

BRIGHTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de 22 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak Brighton - Nottingham Forest maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Ferdi Kadıoğlu ilk golünü böyle kutlamıştı. [REUTERS]Ferdi Kadıoğlu ilk golünü böyle kutlamıştı. [REUTERS]

HENÜZ MAĞLUBİYETİ YOK

Premier Lig'de bugüne kadar 4 maça çıkan Brighton ligde 2 galibiyet ve beraberlik alarak 8 puan topladı.

Fabian Hurzeler'in öğrencileri şu ana kadar yenilgisiz yoluna devam ederken bugün de rakiplerini yenerek seriyi sürdürmek amacında.

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