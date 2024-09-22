Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, The American Express'te Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin de hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve üst sıralara yükselmek.
Brighton hafta içinde Wolverhampton'u 3-2 yenerek İngiltere Kupası'nda tur atlamıştı. [REUTERS]
FERDİ İLK 11'DE OLABİLİR
Karşılaşmaya dair en önemli noktalardan biri de milli futbolcunun kadrodaki durumu. Hafta içinde oynanan Wolverhampton karşılaşmasında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Ferdi'nin maça ilk 11'de yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.
İngiliz basınına göre Brighton Verbruggen, Veltman, Dunk, Van Hecke, Ferdi Minteh, Baleba, Wieffer, Mitoma, Welbeck ve Rutter ilk 11'i ile karşılaşmaya çıkacak.
Ferdi Kadıoğlu ilk golünü Wolverhampton'a karşı attı. [REUTERS]
BRIGHTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'de 22 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak Brighton - Nottingham Forest maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.