Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, The American Express'te Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin de hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve üst sıralara yükselmek.