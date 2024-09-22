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Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile evinde karşı karşıya geliyor. Sİyah beyazlılar aldığı başarılı sonuçların ardından Trabzon'dan beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Şimdiki hedef kendi evinde hem galip gelmek hem de Ajax karşılaşması öncesinde moral bulmak. Beşiktaş - Eyüpspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 19:42
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI

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Bu sezon yaptığı transferlerle hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, ilk 3 maçından galip ayrılmış ancak Trabzonspor deplasmanında takılarak beraberlik almıştı.

Giovanni van Brocnkhorst ve öğrencileri evindeki mücadelede Eyüpspor'u yenerek yeni bir serinin ilk adımını atarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Beşiktaş - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok | Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile

ikas Eyüpspor: Berke Özer | Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam

Zorbay Küçük bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 16 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kart gösterdi. [İHA]Zorbay Küçük bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 16 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kart gösterdi. [İHA]

DÜDÜK KÜÇÜK'TE

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u ağırladığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci üstleniyor. Dördüncü hakem ise Muhaammet Ali Meteoğlu.

VAR'da Mustafa İlker Coşkun ve AVAR'da Hakan Yemişken oturuyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreleri alamadı. [Anadolu Ajansı]Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreleri alamadı. [Anadolu Ajansı]

İKİ TAKIMIN DA YENİLGİSİ YOK

Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi öncesinde puan durumundaki yerleri de dikkat çekici.

İki takım da şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş 4 karşılaşmadan 3'ünü kazanırken Eyüpspor ise 2 galibiyet aldı.

Felix Uduokhai bu akşam savunmanın en önemli isimlerinden biri olacak. [Anadolu Ajansı]Felix Uduokhai bu akşam savunmanın en önemli isimlerinden biri olacak. [Anadolu Ajansı]

GEÇEN SEZON 4-0 YENDİ

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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