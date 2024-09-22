Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreleri alamadı. [Anadolu Ajansı]

İKİ TAKIMIN DA YENİLGİSİ YOK

Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi öncesinde puan durumundaki yerleri de dikkat çekici.

İki takım da şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş 4 karşılaşmadan 3'ünü kazanırken Eyüpspor ise 2 galibiyet aldı.