Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI

Bu sezon yaptığı transferlerle hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, ilk 3 maçından galip ayrılmış ancak Trabzonspor deplasmanında takılarak beraberlik almıştı.
Giovanni van Brocnkhorst ve öğrencileri evindeki mücadelede Eyüpspor'u yenerek yeni bir serinin ilk adımını atarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
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BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok | Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile
ikas Eyüpspor: Berke Özer | Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam
Zorbay Küçük bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 16 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kart gösterdi. [İHA]
DÜDÜK KÜÇÜK'TE
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u ağırladığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci üstleniyor. Dördüncü hakem ise Muhaammet Ali Meteoğlu.
VAR'da Mustafa İlker Coşkun ve AVAR'da Hakan Yemişken oturuyor.