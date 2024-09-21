Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI

Sezon başından bu yana gösterdikleri performanslarla şampiyonluğun iki adayı olduğunu gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasıda karşı karşıya geliyor.

Türkiye'nin en değerlileri sırasında ilk iki basamakta yer alan ezeli rakipler sahadan galibiyetle ayrılmayı arzu ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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