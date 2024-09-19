Trabzonspor - Kayserispor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'u Papara Park'ta ağırlıyor.
Bordo mavililerin hedefi kazanarak Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk galibiyeti alabilmek. Trabzonspor - Kayserispor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Trabzonspor - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş.
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon.
Trabzonspor'un Fransız yıldızı Batista Mendy Kayserispor maçında da en önemli isimlerden biri olacak. Anadolu Ajansı
İKİ TAKIMIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor (1G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (14G 7B 2M).
- Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kayserispor, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste 3+ galibiyet alan dördüncü takım olmak istiyor (Beşiktaş, Fenerbahçe & Galatasaray). Bordo-mavililere karşı bunu başaran son ekip ise Beşiktaş (Mayıs 2015-Mart 2018 arasında 4G).
- Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde en az üç kez konuk ettiği 50 takım arasında en düşük gole kapama yüzdesine sahip olduğu rakibi Kayserispor (yüzde 11; 2/19).
- Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Kayserispor (4B 3M), son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi üst üste üç maçta rakipleriyle yenişemediği son süreci Burak Yılmaz'ın ilk üç karşılaşmasında yaşadı (Ocak-Şubat 2024).
- Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçında da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde sadece bir sezona üst üste dört beraberlikle başladı (2014/15).
- Trabzonspor'un başındaki beşinci dönemine Beşiktaş beraberliğiyle başlayan Şenol Güneş, bordo-mavili kulüpteki hiçbir macerasına üst üste iki Süper Lig maçında puan kaybederek girmedi.
- Süper Lig'de attığı son üç golü de kafa vuruşuyla kaydeden Okay Yokuşlu, Mart 2018'den (vs Akhisarspor) bu yana ilk golünü son maçta Beşiktaş filelerine gönderdi (2379 gün).
- Trabzonspor orta sahası Enis Bardhi'nin Süper Lig kariyerinde yaptığı dört iç saha asisti de kafa gollerinde geldi (Enis Destan x2, Okay Yokuşlu & Paul Onuachu).
- Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son golde asisti yapan Hasan Ali Kaldırım, Kayseri ekibi adına Nisan 2012'den (vs Ankaragücü) bu yana ilk gol pasını verdi.
- Kayserispor'a rakip olduğu 18 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Şenol Güneş (10G 7B), tek mağlubiyetini Trabzonspor'un başında aldı (Mart 2010; 0-1).