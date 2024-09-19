Trabzonspor - Kayserispor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Yardımcılıklarını D. Caner Özaral ve Bersan Duran üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.

Edin Vişça Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü. Anadolu Ajansı

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Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.