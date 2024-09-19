Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [AA]

SAVIC YİNE SAKATLANDI

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Eyüpspor maçının öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

Karadağlı oyuncu Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans göstermesinin ardından Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev yaptı ancak 13 dakika sonra yine sakatlandı.

Deneyimli stoperin yerine Ozan Tufan dahil oldu.