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Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Sezonun en formda takımlarından Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalmasına rağmen oynadığı oyunla beğeni toplayan Fırtına, Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve hanesine 3 puanı yazdırmak amacında. Zorlu randevuda Burak Yılmaz ve öğrencileri de puan veya puanlar almayı arzuluyor. Trabzonspor - Kayserispor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 18:55 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 20:51
Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

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Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'u Papara Park'ta ağırlıyor.

Bordo mavililerin hedefi kazanarak Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk galibiyeti alabilmek. Trabzonspor - Kayserispor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Trabzonspor - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizTrabzonspor - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş.

Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon.

Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [AA]Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [AA]

SAVIC YİNE SAKATLANDI

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Eyüpspor maçının öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

Karadağlı oyuncu Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans göstermesinin ardından Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev yaptı ancak 13 dakika sonra yine sakatlandı.

Deneyimli stoperin yerine Ozan Tufan dahil oldu.

Denis Draguş Kayserispor maçına ilk 11'de başladı [Anadolu Ajansı]Denis Draguş Kayserispor maçına ilk 11'de başladı [Anadolu Ajansı]

FORVETTE DENIS DRAGUŞ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Kayserispor maçında Denis Draguş'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Simon Banza'nın statü gereği forma giyememesi ve Enis Destan'ın sakatlığı sonrasında forma şansı bulan Romen futbolcu çoğunlukla kanatlara giderek pozisyon yakalamaya çalıştı.

Edin Vişça Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü. Anadolu AjansıEdin Vişça Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü. Anadolu Ajansı

YILDIZLAR YOK

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

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