Trabzonspor - Kayserispor | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'u Papara Park'ta ağırlıyor.
Bordo mavililerin hedefi kazanarak Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk galibiyeti alabilmek. Trabzonspor - Kayserispor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş.
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon.
Stefan Savic sakatlandıktan sonra oyundan çıktı. [AA]
SAVIC YİNE SAKATLANDI
Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Eyüpspor maçının öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.
Karadağlı oyuncu Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans göstermesinin ardından Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev yaptı ancak 13 dakika sonra yine sakatlandı.
Deneyimli stoperin yerine Ozan Tufan dahil oldu.