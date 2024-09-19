19 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI SKOR TAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlanıyor.
Bugün iki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynanıyor. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döküyor.
Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçlarının canlı skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde oynan maçları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 EYLÜL PERŞEMBE MAÇLARI
19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
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19.45 Kızılyıldız - Benfica
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22.00 Atletico Madrid - RB Leipzig
22.00 AS Monaco - Barcelona
22.00 Atalanta - Arsenal
22.00 Brest - Sturm Graz