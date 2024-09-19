19 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI SKOR TAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlanıyor.

Bugün iki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynanıyor. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döküyor.

Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçlarının canlı skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.