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19 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI SKOR TAKİP

UEFA'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanıyor. Birbirinden iddialı takımların kıran kırana mücadelesine tanıklık edilecek zorlu müsabakalar nefes kesecek. Yıldız oyuncuların takımları adına vereceği mücadelelerden çıkacak sonuçlar da merak konusu. 19 Eylül 2024 Perşembe günü oynanan tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını skorlarını canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 19:37
19 Eylül Perşembe Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI SKOR TAKİP

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Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatla birlikte ilk hafta mücadeleleri tamamlanıyor.

Bugün iki seansta olmak üzere toplam 6 maç oynanıyor. Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Kızılyıldız deplasmanında Benfica için ter döküyor.

Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçlarının canlı skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde oynan maçları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizŞampiyonlar Ligi'nde oynan maçları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 EYLÜL PERŞEMBE MAÇLARI

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

Canlı takip için tıklayınız.

19.45 Kızılyıldız - Benfica

Canlı takip için tıklayınız.

22.00 Atletico Madrid - RB Leipzig

22.00 AS Monaco - Barcelona

22.00 Atalanta - Arsenal

22.00 Brest - Sturm Graz

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