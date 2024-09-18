Yusuf Yazıcı için İngiltere’ye gidebilir! Ünlü teknik direktör peşinde

Trabzonspor'da yetiştikten sonra Lille'de forma giyen ancak sonrasında yeniden bordo mavili ekiple yolları kesişen Yusuf Yazıcı, geçen sezon kulübüne geri dönmüştü.
Geride kalan senede 12 gol atıp 4 de asist yapan milli futbolcu, performansıyla övgüler almasına rağmen hiçbir kulüple anlaşmayıp serbest kalmıştı.
Şu an hiçbir takımla kontratı bulunmeyen deneyimli oyuncunun yeni durağı hakkında flaş bir iddia geldi.
Yusuf Yazıcı geçen sezon çok iyi bir istatistik elde etti
ADI TÜRK TAKIMLARI İLE ANILDI
Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan kontratının bitmesi sonrasında Süper Lig'in devleri de harekete geçmişti. Yabancı kontenjanı sebebiyle çok daha önemli bir hale gelen Türk futbolcular nedeniyle iki ekip de girişim yapmıştı.
Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, tercihini Türkiye'den yana kullanmamıştı.
Yusuf Yazıcı şu an boşta
İNGİLTERE'DEN FLAŞ İDDİA
Şu ana kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Yusuf Yazıcı, HITC Football'un haberine göre; Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendiriyor.
Haberde Birmingham'ın bordo mavili temsilcisini yöneten Unai Emery'nin geçen sezon canlı izleyip takımına karşı mücadele de verdiği eşleşmelerde çok etkilendiği milli futbolcuyu çok istediği aktarıldı.