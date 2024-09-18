Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 5. haftanın ardından erteleme karşılaşmaları için adreslerden biri de Samsun.
Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Başakşehir, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Turuncu lacivertliler kazanarak yükselişini sürdürmeyi, Karadeniz temsilcisi ise evindeki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor.
Samsunspor Başakşehir maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP
Samsunspor Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Crespo, Davidson, Piatek
Başakşehir son maçında Bodrumspor'u yendi
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- İstanbul Başakşehir ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Samsunspor (1B), tek puanını son iç saha karşılaşmasında 0-0?lık skorla aldı (Ekim 2023).
- İstanbul Başakşehir?in bu sezon Süper Lig?de yer alan ve en az iki maçta karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Samsunspor (%75; 3/4).
- Samsunspor ile oynadığı son iki resmi maçta gol yemeyen İstanbul Başakşehir (1G 1B), bu rekabet tarihinde üst üste üç karşılaşmalık gole kapama serisi yakalayamadı.
- İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Samsunspor (4B 5M), son üç karşılaşmayı kaybetti.
- Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybeden Samsunspor, aynı teknik direktör yönetiminde en son Kasım 2005-Mart 2006 arasında (5M) üst üste 3+ iç saha karşılaşmasından puansız ayrıldı (Erdoğan Arıca).
- Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan İstanbul Başakşehir (1B), Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk 14 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (4G 4B 6M).
- Samsunspor?un Süper Lig?de İstanbul takımlarına attığı son sekiz golün beşine Emre Kılınç doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist). Emre?nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir (10 maç).
- Süper Lig?deki ilk golünü Bodrum FK filelerine gönderen Leo Duarte, profesyonel kariyerinde ikinci kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı (Ekim 2018; Flamengo vs Fluminense).
- Süper Lig kariyerindeki üç asisti de deplasmanda yapan Berat Özdemir, son maçta Bodrum FK karşısında İstanbul Başakşehir?e 1-0 galibiyeti getiren golün pasını veren isimdi.
- Çağdaş Atan, İstanbul Başakşehir?in başına geçtikten sonra yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (5G 3B).