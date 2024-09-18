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Samsunspor - Başakşehir | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçları devam ediyor. Bu akşam adres Samsun. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Turuncu lacivertliler, zorlu deplasmandan zaferle dönerek 3 puanı hanesine yazdırmak, Karadeniz temsilcisi ise evindeki ilk gol veya golleri atıp puan veya puanlar almak amacında. Samsunspor Başakşehir maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 19:53 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 19:53
Samsunspor - Başakşehir | CANLI

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Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 5. haftanın ardından erteleme karşılaşmaları için adreslerden biri de Samsun.

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Başakşehir, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Turuncu lacivertliler kazanarak yükselişini sürdürmeyi, Karadeniz temsilcisi ise evindeki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Samsunspor Başakşehir maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

Samsunspor Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSamsunspor Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Crespo, Davidson, Piatek

Başakşehir son maçında Bodrumspor'u yendiBaşakşehir son maçında Bodrumspor'u yendi

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • İstanbul Başakşehir ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Samsunspor (1B), tek puanını son iç saha karşılaşmasında 0-0?lık skorla aldı (Ekim 2023).
  • İstanbul Başakşehir?in bu sezon Süper Lig?de yer alan ve en az iki maçta karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Samsunspor (%75; 3/4).
  • Samsunspor ile oynadığı son iki resmi maçta gol yemeyen İstanbul Başakşehir (1G 1B), bu rekabet tarihinde üst üste üç karşılaşmalık gole kapama serisi yakalayamadı.
  • İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Samsunspor (4B 5M), son üç karşılaşmayı kaybetti.
  • Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybeden Samsunspor, aynı teknik direktör yönetiminde en son Kasım 2005-Mart 2006 arasında (5M) üst üste 3+ iç saha karşılaşmasından puansız ayrıldı (Erdoğan Arıca).
  • Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan İstanbul Başakşehir (1B), Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk 14 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (4G 4B 6M).
  • Samsunspor?un Süper Lig?de İstanbul takımlarına attığı son sekiz golün beşine Emre Kılınç doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist). Emre?nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir (10 maç).
  • Süper Lig?deki ilk golünü Bodrum FK filelerine gönderen Leo Duarte, profesyonel kariyerinde ikinci kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı (Ekim 2018; Flamengo vs Fluminense).
  • Süper Lig kariyerindeki üç asisti de deplasmanda yapan Berat Özdemir, son maçta Bodrum FK karşısında İstanbul Başakşehir?e 1-0 galibiyeti getiren golün pasını veren isimdi.
  • Çağdaş Atan, İstanbul Başakşehir?in başına geçtikten sonra yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (5G 3B).

Direnç Tonusluoğlu bu sezon 3 maç yönettiDirenç Tonusluoğlu bu sezon 3 maç yönetti

DÜDÜK DİRENÇ TONUSLUOĞLU'NDA

Samsunspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Emir Eray Eyisoy üstleniyor.

Dördüncü hakem ise Batuhan Kolak. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da Mehmet Emin Tuğral oturuyor.

Başakşehir'in hedefi zirvede kalabilmek ve dev takımlara karşı mücadele verebilmekBaşakşehir'in hedefi zirvede kalabilmek ve dev takımlara karşı mücadele verebilmek

BAŞAKŞEHİR ZİRVE MÜCADELESİ İÇİNDE

Bu sezona Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başlayan ve gruplara da katılma başarısı gösteren Başakşehir, ligde ise oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı.

10 puanı bulunan turuncu lacivertli ekip eğer bu akşam kazanırsa Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek.

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