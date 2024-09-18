Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 5. haftanın ardından erteleme karşılaşmaları için adreslerden biri de Samsun.

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Başakşehir, deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Turuncu lacivertliler kazanarak yükselişini sürdürmeyi, Karadeniz temsilcisi ise evindeki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Samsunspor Başakşehir maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP