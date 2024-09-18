Prag’de görkemli zafer! Sparta Prag Salzburg 3-0 MAÇ SONUCU

İlk hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Yenilenen formatıyle ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag , evinde Salzburg 'u konuk etti.

Sparta Prag Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı

Mücadele 2. dakikada Türk asıllı Finlandiyalı futbolcu Kaan Kairinen'in golü ile başladı.

Victor Olatunji 42'de sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 58'de Nijeryalı forvet bu kez Qazim Laçi'ye servis yaptı ve skor 3-0 oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da gol çizgisini geçemedi ve mücadele bu sonuçla bitti.

Sparta Prag bir sonraki hafta Stuttgart deplasmanına gideken Salzburg ise Brest'i ağırlayacak.