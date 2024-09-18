Mauro Icardi İstanbul’a geldi! Tedavisi Türkiye’de devam edecek

Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.