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Mauro Icardi İstanbul'a geldi! Tedavisi Türkiye'de devam edecek

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi, tedavisinin kalan kısmı için İstabul'a döndü. Arjantinli futbolcu kulüp nezdindeki süreçle sezonun geri kalanı için hazırlanacak.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:04 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 23:04
Mauro Icardi İstanbul’a geldi! Tedavisi Türkiye’de devam edecek

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Adan Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Mauro Icardi, tedavi için ülkesine gitmişti.

Yıldız forvet İstanbul'a geri döndü. Tedavisine devam edilecek olan deneyimli golcünün en hazır şekilde sahalara dönmesi hesaplanıyor.

Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacakMauro Icardi Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak

DERBİDE YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.

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