Mauro Icardi İstanbul’a geldi! Tedavisi Türkiye’de devam edecek

Adan Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Mauro Icardi, tedavi için ülkesine gitmişti.
Yıldız forvet İstanbul'a geri döndü. Tedavisine devam edilecek olan deneyimli golcünün en hazır şekilde sahalara dönmesi hesaplanıyor.
Adan Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Mauro Icardi, tedavi için ülkesine gitmişti.
Yıldız forvet İstanbul'a geri döndü. Tedavisine devam edilecek olan deneyimli golcünün en hazır şekilde sahalara dönmesi hesaplanıyor.
DERBİDE YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.