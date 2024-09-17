Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atan Kenan Yıldız 2 kez tarihe geçti

Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da temsil eden Kenan Yıldız, ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı.
Milli futbolcu, takımının PSV ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.
Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da temsil eden Kenan Yıldız, ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı.
Milli futbolcu, takımının PSV ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.
Kenan, Nicolas Gonzalez'den aldığı topla ceza sahasına girdi ve çok klas bri ayak içi vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını 21. dakikada öne geçirdi.
Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan turnuvanın ilk golü olarak da tarihe geçti.
Kenan Yıldız ayrıca Alessandro Del Piero'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Juventus oyuncusu oldu.
Kenan Yıldız: 19 yaş 136 gün
Del Piero: 20 yaş 308 gün
🇹🇷⭐Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta harika bir gol attı! pic.twitter.com/iVckDNTmVt— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2024
Başarılı futbolcu aynı zamanda maçın da adamı seçildi ve ödülünü aldı.