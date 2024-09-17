Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atan Kenan Yıldız 2 kez tarihe geçti

Milli futbolcu, takımının PSV ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.

Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da temsil eden Kenan Yıldız , ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi 'nde golle tanıştı.

Kenan Yıldız ilk maçındaki gol sonrası böyle sevindi

Kenan, Nicolas Gonzalez'den aldığı topla ceza sahasına girdi ve çok klas bri ayak içi vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını 21. dakikada öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan turnuvanın ilk golü olarak da tarihe geçti.