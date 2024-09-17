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Milan - Liverpool | CANLI TAKİP

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Bu kupayı daha önce defalarca kaldıran ki takım San Siro'da karşı karşıya geliyor. Milan evinde Liverpool'u ağırlıyor. Milano'daki zorlu randevuda tek hedef kazanarak zaferle ayrılmak amacında. İki ekibin kıran kırana geçmesi beklenen sınavını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:11 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:12
Milan - Liverpool | CANLI TAKİP

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Yeni formatıyla ilk kez oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri hafta oynanıyor. Bu kupayı 7 kez kazanan Milan ile 6 defa müzesine götüren Milan kozlarını San Siro'da paylaşıyor.

İki takımın zorlu randevusunu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Milan - Liverpool maçını takvim.com.trMilan - Liverpool maçını takvim.com.tr

MILAN - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez

Espen Eskas İstanbul'daki Galatasaray - Young Boys maçında Muslera'yı oyundan atmıştıEspen Eskas İstanbul'daki Galatasaray - Young Boys maçında Muslera'yı oyundan atmıştı

DÜDÜK ESKAS'TA

Milan ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede daha önce Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçı da yöneten Norveçli Espen Eskas düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstleniyor. Dördüncü hakem ise Kristoffer Hagenes. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Christian Dingert oturuyor.

Alvaro Morata bu sezon çıktığı 2 maçta 1 gol attıAlvaro Morata bu sezon çıktığı 2 maçta 1 gol attı

MILAN KÖTÜ BAŞLADI

Bu sezon Fofana, Pavlovic, Emerson Royal ve Alvaro Morata gibi önemli takviyeler yapmasına rağmen Serie A'da istediği başlangıcı gerçekleştiremeyen Milan, 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Son maçını kaznaan kırmızı siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başlayarak moral olarak da kendini bulmak amacında.

Arne Slot Liverpool'da sezona iyi başlasa da tarihi bir yenilgi aldıArne Slot Liverpool'da sezona iyi başlasa da tarihi bir yenilgi aldı

ARNE SLOT İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sezon takımın başına Arne Slot'ua getiren Liverpool, ilk 3 maçını kazanmıştı. Ancak son Premier Lig karşılaşmasında hem de evinde 55 yıldır yenilmediği Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu. Mamardashvili ve Federico Chiesa takviyeleri yapan Kırmızılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek ve yenilgiyi unutturmak istiyor.

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