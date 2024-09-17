Milan - Liverpool | CANLI TAKİP

Yeni formatıyla ilk kez oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri hafta oynanıyor. Bu kupayı 7 kez kazanan Milan ile 6 defa müzesine götüren Milan kozlarını San Siro'da paylaşıyor.
İki takımın zorlu randevusunu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Milan - Liverpool maçını takvim.com.tr
MILAN - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ
Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez
Espen Eskas İstanbul'daki Galatasaray - Young Boys maçında Muslera'yı oyundan atmıştı
DÜDÜK ESKAS'TA
Milan ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede daha önce Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçı da yöneten Norveçli Espen Eskas düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstleniyor. Dördüncü hakem ise Kristoffer Hagenes. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Christian Dingert oturuyor.