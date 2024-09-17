Milan - Liverpool | CANLI TAKİP

Alvaro Morata bu sezon çıktığı 2 maçta 1 gol attı

MILAN KÖTÜ BAŞLADI

Bu sezon Fofana, Pavlovic, Emerson Royal ve Alvaro Morata gibi önemli takviyeler yapmasına rağmen Serie A'da istediği başlangıcı gerçekleştiremeyen Milan, 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Son maçını kaznaan kırmızı siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başlayarak moral olarak da kendini bulmak amacında.