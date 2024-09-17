Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Dev maçın heyecanı şimdiden başlarken, sarı lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho derbiye özel kararlar alıyor.

Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın oyun yapısı ve zayıf yönlerine ilişkin, derbide farklı bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Bu doğrultuda Kasımpaşa maçına 11'de başlayan En Nesyri kulübeye çekilecek.

Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

AMRABAT SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında Sofyan Amrabat sürprizi de yaşanabilir. Kasımpaşa karşısında kısa süre forma giyen Amrabat, derbi öncesi ilk 11 için düşünülen isimlerden.

Top kapma meziyetlerinin yanında uzun pas becerisi de olan Amrabat, bu yönüyle İsmail Yüksek'in önünde yer alıyor. Dzeko'nun boşaltacağı alanlara Saint Maximin ile sarkmak isteyen Mourinho, Amrabat'ın ve Fred'in uzun paslarından yararlanmayı hedefliyor.