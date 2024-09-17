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Jose Mourinho 11'i değiştiriyor! Derbiye özel karar

Kasımpaşa engelini rahat geçen Fenerbahçe'de gözler Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, dev maçta sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli teknik adam iki bölgede büyük kararsızlık yaşıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 11:37
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar

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Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Dev maçın heyecanı şimdiden başlarken, sarı lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho derbiye özel kararlar alıyor.

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray maçını yeni yeni düşünmeye başlayacağını açıklayan Portekizli teknik adam, sarı kırmızılıların geride kalan maçlarını izleyerek işe başladı.

Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
DZEKO GÖREVE

Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın oyun yapısı ve zayıf yönlerine ilişkin, derbide farklı bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Bu doğrultuda Kasımpaşa maçına 11'de başlayan En Nesyri kulübeye çekilecek.

Forvetini pas istasyonu olarak kullanmak isteyen Jose Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi Edin Dzeko olacak.

Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.
AMRABAT SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında Sofyan Amrabat sürprizi de yaşanabilir. Kasımpaşa karşısında kısa süre forma giyen Amrabat, derbi öncesi ilk 11 için düşünülen isimlerden.

Top kapma meziyetlerinin yanında uzun pas becerisi de olan Amrabat, bu yönüyle İsmail Yüksek'in önünde yer alıyor. Dzeko'nun boşaltacağı alanlara Saint Maximin ile sarkmak isteyen Mourinho, Amrabat'ın ve Fred'in uzun paslarından yararlanmayı hedefliyor.

Becao Kasımpaşa karşısında etkili bir performans sergiledi.Becao Kasımpaşa karşısında etkili bir performans sergiledi.
BECAO KAFA KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'de Djiku'nun yokluğunda Kasımpaşa maçında Rodrigo Becao forma giymişti. Brezilyalı stoper gösterdiği performansla Mourinho'nun gözüne girerken, sağ stoperden sola geçen Çağlar'ın Oosterwolde ile yaşadığı uyumsuzluk ise Portekizli teknik adamı düşündürdü.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti.Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti.
DERBİ 11'İ ŞEKİLLENDİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde hafta içinde bir sakatlık durumu yaşanmazsa şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert Müldür, Becao (Djiku), Çağlar, Oosterwolde, Amrabat (İsmail), Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

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