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İlk Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Kenan Yıldız 2 kez tarihe geçti

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi başladı. Juventus'un PSV ile karşılaştığı mücadelede açılış golü milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi. Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan organizasyonun ilk golü oldu. Ayrıca bu turnuvada gol atan isim olarak da yine tarihe geçti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:26 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 21:10
İlk Şampiyonlar Ligi’nde gol atan Kenan Yıldız 2 kez tarihe geçti

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Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da temsil eden Kenan Yıldız, ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde golle tanıştı.

Milli futbolcu, takımının PSV ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.

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Kenan, Nicolas Gonzalez'den aldığı topla ceza sahasına girdi ve çok klas bri ayak içi vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını 21. dakikada öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda yeni formatıyla oynanan turnuvanın ilk golü olarak da tarihe geçti.

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Kenan Yıldız ayrıca Alessandro Del Piero'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Juventus oyuncusu oldu.

Kenan Yıldız: 19 yaş 136 gün

Del Piero: 20 yaş 308 gün

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