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Galatasaray Gaziantep FK canlı 🔴 beIN Sports 1 canlı ekranı ile GS maçı izle

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçı olan Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması, sarı-kırmızılıların Young Boys maçı nedeniyle ertelenmişti. Lig’de oynadığı dört maçın dördünü de kazanarak liderliğini sürdüren Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK’yı konuk ederek üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Maçın hakemi ise Cihan Aydın olacak. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:15
Galatasaray Gaziantep FK canlı 🔴 beIN Sports 1 canlı ekranı ile GS maçı izle

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacağı 3. hafta erteleme maçına hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşması nedeniyle ertelenen bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların formda bir şekilde sahaya çıkacağı bir maç olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, beklenen açıklamayı yaparak maçın tarihini ve saatini belirledi. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

🏟️ GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son dakika açıklamasında 5. ve 6. hafta maçlarının programı duyuruldu. 📅 Açıklamanın devamında ise 3. haftada oynanması planlanan ve ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesinin tarihi açıklandı. 🕗 Galatasaray ve Gaziantep FK arasındaki erteleme mücadelesi bugün saat 20.00'de başlayacak!

🔔 HAKEM BELLİ OLDU

TFF'den gelen bilgiye göre, Galatasaray-Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. ⚽

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https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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🚑 GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da önemli eksikler var! 🟡🔴 Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. 🤕 Ayrıca, Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da statü gereği takımlarını yalnız bırakacak.

📊 11. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Salı günü oynayacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. 🔁 Geride kalan 10 maçta Galatasaray 8 galibiyet alırken, Gaziantep FK 1 galibiyet elde etti ve 1 maç da berabere sonuçlandı. 🏅

📝 MUHTEMEL 11

Teknik direktör Okan Buruk'un takımını şu 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor:

🔴 Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.

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