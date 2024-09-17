Galatasaray Gaziantep FK canlı 🔴 beIN Sports 1 canlı ekranı ile GS maçı izle

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacağı 3. hafta erteleme maçına hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşması nedeniyle ertelenen bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların formda bir şekilde sahaya çıkacağı bir maç olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, beklenen açıklamayı yaparak maçın tarihini ve saatini belirledi. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesi hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte tüm detaylar…