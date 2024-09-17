Victor Osimhen ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı YILDIZLAR YOK Sarı kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Senegalli sol beki Ismail Jakobs ve Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, Gaziantep FK maçında forma giyemiyor. Sebebi ise erteleme maçı olmasından dolayı. Bu 3 isim statü gereği kadroda yer almıyor. Ayrıca sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Mauro Icardi de yine görev yapamıyor.

Galatasaray geçen sezon oynanan maçı Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı CİMBOM'UN MAĞLUBİYETİ YOK Bu akşam ağırladığı rakibine karşı 3 puan mücadelesi veren Galatasaray, daha önceki karşılaşmalarda ev sahibi olduğu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Aslan, bugüne kadar oynadığı 5 maçın 4'ünden galip ayrıldı. Biri ise berabere sona erdi. Galatasaray 12 kez rakip fileleri sarstı. 6 gole engel olamadı.