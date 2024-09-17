Şampiyonluk hedefiyle sezona giren ve üst üste elde ettiği 2 zaferin devamını getirmek isteyen Galatasaray, derbi öncesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Galatasaray - Gaziantep FK maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...
GALATASARAY - GAZİANTEP FK CANLI TAKİP
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GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera | Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan | Torreira, Sara | Barış, Mertens, Yunus | Batshuayi.
Gaziantep FK: Dioudis | Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir | Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza | Kodro.
Cihan Aydın bu sezon çıktığı maçlarda 5 sarı kart gösterdi
DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor.
Yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz üstleniyor. Oğuzhan Çakır ise dördüncü hakem. VAR'da Çağdaş Altay ve VAR'da Serkan Olgun var.