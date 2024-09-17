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Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları oynanıyor. Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Aslan, Çaykur Rizespor'u farklı yendiği mücadelenin ardından bu kez de Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı kırmızılıların tek hedefi 5'te 5 yaparak derbiye firesiz gitmek amacında. Güneydoğu temsilcisi ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla İstanbul'dan ayrılmak. Galatasaray - Gaziantep FK maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 19:45 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 19:48
Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI

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Şampiyonluk hedefiyle sezona giren ve üst üste elde ettiği 2 zaferin devamını getirmek isteyen Galatasaray, derbi öncesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Galatasaray - Gaziantep FK maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK CANLI TAKİP

Galatasaray - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera | Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan | Torreira, Sara | Barış, Mertens, Yunus | Batshuayi.

Gaziantep FK: Dioudis | Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir | Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza | Kodro.

Cihan Aydın bu sezon çıktığı maçlarda 5 sarı kart gösterdiCihan Aydın bu sezon çıktığı maçlarda 5 sarı kart gösterdi

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor.

Yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz üstleniyor. Oğuzhan Çakır ise dördüncü hakem. VAR'da Çağdaş Altay ve VAR'da Serkan Olgun var.

Victor Osimhen ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştıVictor Osimhen ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı

YILDIZLAR YOK

Sarı kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Senegalli sol beki Ismail Jakobs ve Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, Gaziantep FK maçında forma giyemiyor.

Sebebi ise erteleme maçı olmasından dolayı. Bu 3 isim statü gereği kadroda yer almıyor.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Mauro Icardi de yine görev yapamıyor.

Galatasaray geçen sezon oynanan maçı Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazanmıştıGalatasaray geçen sezon oynanan maçı Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı

CİMBOM'UN MAĞLUBİYETİ YOK

Bu akşam ağırladığı rakibine karşı 3 puan mücadelesi veren Galatasaray, daha önceki karşılaşmalarda ev sahibi olduğu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

Aslan, bugüne kadar oynadığı 5 maçın 4'ünden galip ayrıldı. Biri ise berabere sona erdi. Galatasaray 12 kez rakip fileleri sarstı. 6 gole engel olamadı.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli kozlarından biriBarış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri

11. RANDEVU

İki takım bu akşamki maçla birlikte 11'inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 10 maçın 8'ini Galatasaray biri hükmen olarak kazandı.

Bir maç berabere sonuçlanırken Gaziantep FK da 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.

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Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI
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