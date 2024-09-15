Trabzonspor 'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin derbi öncesi durumu merak konusuydu. Deneyimli futbolcu zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılsa da istenen olmadı.

Beşiktaş 3 maçını da kazandı

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı maçlarda rakibine üstünlük kurmayı başardı.

İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz temsilcisi bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı.

Bordo-mavililer, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Beşiktaş, bu maçı 2-1 kazanmıştı.