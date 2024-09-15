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Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Trabzon'da oynanıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer ilk gol veya gollerini atmak, siyah beyazlılar ise 4'te 4 yapmak için karşılaşmada kazanmak amacında. Zorlu rekabette iki taraf da hanesine bir galibiyet daha yazdırmak istiyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 20:09
Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

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Süper Lig'in 5. haftasında iki dev takım karşı karşıya geliyor. Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park'ta 3 puan mücadelesi veriyor.

Şu ana kadar çıktığı 2 maçta gol atamayan ancak rakiplerine geçit de vermeyen Fırtına, 3'te 3 yapan Kartal ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP

Trabzonspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizTrabzonspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan | Malheiro, Savic, Denswil, Eren | Okay, Mendy, Bardhi | Visca, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert | Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku | Musrati, Gedson | Rashica, Rafa, Mario | Immobile

Joao Mario ilk kez Beşiktaş forması giydiJoao Mario ilk kez Beşiktaş forması giydi

MARIO VE BANZA İLK KEZ

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı derbide ilk kez forma giyen isimler takımları adına mücadele verdi.

Bordo mavililerin yeni golcüsü Simon Banza ile siyah beyazlıların Portekizli dünya yıldızı transferi Joao Mario sahaya çıkarak 3 puan için savaştı.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemediNwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemedi

NWAKAEME YETİŞMEDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin derbi öncesi durumu merak konusuydu. Deneyimli futbolcu zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılsa da istenen olmadı.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaş 3 maçını da kazandıBeşiktaş 3 maçını da kazandı

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı maçlarda rakibine üstünlük kurmayı başardı.

İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz temsilcisi bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı.

Bordo-mavililer, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Beşiktaş, bu maçı 2-1 kazanmıştı.

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