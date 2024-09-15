10 numaralar Hajradinovic ve Tadic yine karşı karşıya gelecek.



2 TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN



Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılıp hem yakalanan seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla olan liderliğini devam ettirmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

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