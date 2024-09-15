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Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılıp hem yakalanan seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla olan liderliğini devam ettirmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 17:00
Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

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Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

10 numaralar Hajradinovic ve Tadic yine karşı karşıya gelecek.10 numaralar Hajradinovic ve Tadic yine karşı karşıya gelecek.

2 TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN

Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılıp hem yakalanan seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla olan liderliğini devam ettirmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Kasımpaşa:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri

Dzeko, 4 maçta 4 gol kaydetti.Dzeko, 4 maçta 4 gol kaydetti.
DZEKO DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe, maçtan mağlup ayrılmazsa rekor kıracak.Fenerbahçe, maçtan mağlup ayrılmazsa rekor kıracak.
31 MAÇLIK SERİ

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

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