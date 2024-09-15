Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
2 TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN
Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılıp hem yakalanan seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla olan liderliğini devam ettirmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Kasımpaşa:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri
DZEKO DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.
31 MAÇLIK SERİ
Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.