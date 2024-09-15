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Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Trabzon'da oynandı. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 13'te Edin Vişça'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Fırtına, Okay ile 1-0 öne geçti. Ancak Gedson Fernandes skoru dengeledi. Kartal eksik olan rakibine karşı birçok şans bulsa da Uğurcan'ı geçemedi. Skor da değişmeyince iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının önemli anları ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:20
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in 5. haftasında iki dev takım karşı karşıya geldi. Trabzonspor Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Gedson Fernandes yine ağları havalandırdıGedson Fernandes yine ağları havalandırdı

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

39. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Joao Mario ilk kez Beşiktaş forması giydiJoao Mario ilk kez Beşiktaş forması giydi

MARIO VE BANZA İLK KEZ

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı derbide ilk kez forma giyen isimler takımları adına mücadele verdi.

Bordo mavililerin yeni golcüsü Simon Banza ile siyah beyazlıların Portekizli dünya yıldızı transferi Joao Mario sahaya çıkarak 3 puan için savaştı.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemediNwakaeme sakatlığı nedeniyle forma giyemedi

NWAKAEME YETİŞMEDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin derbi öncesi durumu merak konusuydu. Deneyimli futbolcu zorlu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılsa da istenen olmadı.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Trabzonspor'da Edin Vişça kırmızı kart gördüTrabzonspor'da Edin Vişça kırmızı kart gördü

EDİN VİŞÇA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'un Boşnak futbolcusu Edin Vişça, 13'üncü dakikada Rafa Silva'ya yaptığı hareket sonrasında oyun dışı kaldı.

Boşnak futbolcunun hamlesi için gelen VAR uyarısından sonra pozisyonu yeniden izleyen Ali Şansalan, kırmızı kartını çıkardı.

Trabzonspor'da sezonun ilk golünü Okay Yokuşlu attıTrabzonspor'da sezonun ilk golünü Okay Yokuşlu attı

TRABZONSPOR İÇİN İLKLERİN AKŞAMI

Bordo mavililer bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta da gol atamamış ve yememişti. Beşiktaş karşısında Okay, takımını öne geçiren vuruşu yaparken Rafa Silva Fırtına ağlarını sarsan ilk isim oldu.

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