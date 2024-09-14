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Victor Osimhen Metin Oktay'ı unutmadı! Maç sonu Mauro Icardi'yi övdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar sahadan 5-0 galip ayrılırken mücadelede golü Abdülkerim Bardakcı'ya yazılan Victor Osimhen, sevinci sırasında merhum efsane Metin Oktay'ı unutmayarak elini kalbine götürdü. Ayrıca maç sonundaki açıklamalarıyla Mauro Icardi'yi överek takımı kısa sürede sahiplendiğini gösterdi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 22:19 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 22:38
Victor Osimhen Metin Oktay’ı unutmadı! Maç sonu Mauro Icardi’yi övdü

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Cimbom'u galibiyete götüren golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sar, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Karşılaşmada golü Abdülkerim'e yazılan Osimhen ise sevindiği sırada Metin Oktay'a vefa göstergesi olarak taraftarın önünde kalbini kalbine götürdü.

Victor Osimhen'in golü Abdülkerim'e yazıldıVictor Osimhen'in golü Abdülkerim'e yazıldı

Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ilk maçı itibarıyla gol atmayı başaramadı. Ancak karşılaşmada rakip savunmayı zaman zaman yoklamayı başardı.

Yıldız futbolcunun 25'te yaptığı vuruş sonrası top ağlarla buluştu ancak son hamlenin Abdülkerim Bardakcı'dan geldiği tespit edildi.

Gol attığını düşündüğü için sevinen Victor Osimhen, Metin Oktay'ı anmayı unutmadı.

Didier Drogba Victor Osimhen'in idolüDidier Drogba Victor Osimhen'in idolü

Galatasaray'da daha önce forma giyen ve Victor Osimhen'in idolü olarak gördüğü Didier Drogba da sarı kırmızılı forma ile mücadlee ettiği dönemde Metin Oktay selamı ile sevinmişti.

Victor Osimhen ilk maçına çıktıVictor Osimhen ilk maçına çıktı

"ICARDI EFSANE"

Çaykur Rizespor maçında ilk kez Galatasaray forması giyen Victor Osimhen önemli açıklamalara imza attı. Nijeryalı yıldız; "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray'a transferini yorumlayan Victor Osimhen "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bir efsane olduğunu getiren ve forma için kimsenin garantisi olmadığına vurgu yapan golcü futbolcu; "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum." yanıtı verdi.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golü hakkında açıklama yapan Osimhen "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu." dedi.

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