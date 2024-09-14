Victor Osimhen Metin Oktay’ı unutmadı! Maç sonu Mauro Icardi’yi övdü

Victor Osimhen ilk maçına çıktı

"ICARDI EFSANE"

Çaykur Rizespor maçında ilk kez Galatasaray forması giyen Victor Osimhen önemli açıklamalara imza attı. Nijeryalı yıldız; "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Galatasaray'a transferini yorumlayan Victor Osimhen "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bir efsane olduğunu getiren ve forma için kimsenin garantisi olmadığına vurgu yapan golcü futbolcu; "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum." yanıtı verdi.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golü hakkında açıklama yapan Osimhen "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu." dedi.