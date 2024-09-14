Jose Mourinho’dan oyuncularına Galatasaray uyarısı! O sözleri söyledi

Milyonlarca taraftarına şampiyonluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
Sarı lacivertliler bir sonraki maçında ise bir derbiye çıkacak ve Galatasaray'ı yenebilme mücadelesi verecek.
Zorlu randevu öncesinde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, oyuncularını uyardı ve rehavete kapılmamaları gerektiğini, önceliğin Kasımpaşa maçı olduğunu dile getirdi.
Jose Mourinho ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak
UYARILAR YAPTI
Geldiği günden bu yana takıma kattığı hava ile farkını ortaya koyan Jose Mourinho, şampiyonluk için ise en önemli maçların bir sonraki olduğunu dile getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Kasımpaşa karşılaşmasının Galatasaray derbisinden şu an için daha büyük önem taşıdığını vurgulayan deneyimli antrenör, kazanarak dev maça çıkacaklarını dile getirmişti.
Mourinho, oyunculara da aynı bilinci aşılamak adına uyarılarını tekrarlıyor.
Jose Mourinho sezon boyunca her maçı tek tek düşüneceklerini oyuncularına aktarıyor
"DERBİYİ DÜŞÜNMENİZ NORMAL AMA MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"
Milliyet'in haberine göre oyuncularına yaptığı konuşmalarda sürekli bir sonraki maçı vurgulayan tecrübeli antrenör, Galatasaray derbisiyle ilgili olarak; "Gelecek haftadaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı derbiler de dünyada futbolseverlerin gözünde farklı bir yerde. Fakat biz maç, maç düşünmeliyiz. Bu düşünce bizi yolun sonunda şampiyonluğa götürecektir" diye konuştu.