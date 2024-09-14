Jose Mourinho’dan oyuncularına Galatasaray uyarısı! O sözleri söyledi

Zorlu randevu öncesinde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho , oyuncularını uyardı ve rehavete kapılmamaları gerektiğini, önceliğin Kasımpaşa maçı olduğunu dile getirdi.

Sarı lacivertliler bir sonraki maçında ise bir derbiye çıkacak ve Galatasaray 'ı yenebilme mücadelesi verecek.

Jose Mourinho ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak

UYARILAR YAPTI

Geldiği günden bu yana takıma kattığı hava ile farkını ortaya koyan Jose Mourinho, şampiyonluk için ise en önemli maçların bir sonraki olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Kasımpaşa karşılaşmasının Galatasaray derbisinden şu an için daha büyük önem taşıdığını vurgulayan deneyimli antrenör, kazanarak dev maça çıkacaklarını dile getirmişti.

Mourinho, oyunculara da aynı bilinci aşılamak adına uyarılarını tekrarlıyor.