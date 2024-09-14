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Galatasaray-Rizespor maçı CANLI İZLE | GS maçı şifresiz, 4K, donmadan izle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona güçlü bir başlangıç yaparak namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Ziyech ve Ivardi'nin sakatlıkları nedeniyle eksik kadrosuyla sahaya çıkacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma, Galatasaray'ın galibiyet serisini devam ettirmek için önemli bir sınav olacak. Taraftarlar ise maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:36 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 19:36
Galatasaray-Rizespor maçı CANLI İZLE | GS maçı şifresiz, 4K, donmadan izle

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor'u evinde konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'in maça dahil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın bilgileri…

Galatasaray - Rizespor Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de Rams Park'ta başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Canlı takip etmek isteyenler platform tarafından belirlenen abonelik şartlarını yerine getirerek mücadeleyi takip edebilirler.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray'da Gözler Osimhen'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu maçta sahaya çıkabilir. Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Jakobs'un durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Rizespor Maçı Öncesinde İki Eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten yoksun olacak. Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayamayacak, Ziyech ise Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlandı ve bu maçı kaçıracak.

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