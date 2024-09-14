Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor'u evinde konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'in maça dahil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın bilgileri…
Galatasaray - Rizespor Maçı Ne Zaman?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de Rams Park'ta başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Canlı takip etmek isteyenler platform tarafından belirlenen abonelik şartlarını yerine getirerek mücadeleyi takip edebilirler.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Sowe.