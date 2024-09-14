Galatasaray'da Gözler Osimhen'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu maçta sahaya çıkabilir. Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Jakobs'un durumu ise maç günü netlik kazanacak.