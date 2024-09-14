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Galatasaray - Çaykur Rizespor | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Aslan, 3'te 3 yaparak başladığı sezonda dördüncü galibiyetini almak, Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan pyan veya puanlarla dönmek amacında. Diğer yandan taraftarlar yeni transferler nedeniyle de oldukça heyecanlı. Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 18:51 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 18:51
Galatasaray - Çaykur Rizespor | İlk 11’ler belli oldu

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrası gözünü beş yıldıza diken Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yakalanan coşku ve özellikle Victor Osimhen hamlesi sonrasında yeni bir sayfa açarak yola devam etmek amacında. Diğer yandan mavi yeşilliler puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizGalatasaray - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Çaykur Rizespor: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

Arda Kardeşler son olarak Ankaragücü - İstanbulspor maçını yönettiArda Kardeşler son olarak Ankaragücü - İstanbulspor maçını yönetti

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DE

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstleniyor. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe. VAR'da Emre Kargon, AVAR'da da İbrahim Çağlar oturuyor.

Victor Osimhen ağları havalandırmak istiyorVictor Osimhen ağları havalandırmak istiyor

VICTOR OSIMHEN İLK KEZ

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak basacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk defa sahada olacak.

Yine Ismail Jakobs da aynı heyecanı yaşıyor.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de kaldıRachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de kaldı

GHEZZAL VE JURECKA BOMBALARI

Karadeniz temsilcisi bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak transferin son gününde çok önemli iki hamle gerçekleştirdi. Önce Slavia Prag'ın gol makinesi Vaclav Jurecka imzayı attı.

Ardından da Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlandı. İki yıldız isim de Osimhen gibi forma şansı bekliyor.

Galatasaray Ç.Rizespor'u ağırladığı son maçı 6-2 kazandıGalatasaray Ç.Rizespor'u ağırladığı son maçı 6-2 kazandı

REKABETTE 45. MAÇ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya geliyor.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

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