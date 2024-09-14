Galatasaray - Çaykur Rizespor | İlk 11’ler belli oldu

Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrası gözünü beş yıldıza diken Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Okan Buruk ve öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yakalanan coşku ve özellikle Victor Osimhen hamlesi sonrasında yeni bir sayfa açarak yola devam etmek amacında. Diğer yandan mavi yeşilliler puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
Çaykur Rizespor: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen
Arda Kardeşler son olarak Ankaragücü - İstanbulspor maçını yönetti
DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DE
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstleniyor. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe. VAR'da Emre Kargon, AVAR'da da İbrahim Çağlar oturuyor.