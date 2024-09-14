Galatasaray - Çaykur Rizespor | İlk 11’ler belli oldu

Yine Ismail Jakobs da aynı heyecanı yaşıyor.

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak basacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk defa sahada olacak.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de kaldı

GHEZZAL VE JURECKA BOMBALARI

Karadeniz temsilcisi bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak transferin son gününde çok önemli iki hamle gerçekleştirdi. Önce Slavia Prag'ın gol makinesi Vaclav Jurecka imzayı attı.

Ardından da Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlandı. İki yıldız isim de Osimhen gibi forma şansı bekliyor.