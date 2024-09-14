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Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Aslan, 3'te 3 yaparak başladığı sezonda dördüncü galibiyetini almak, Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek amacında. Diğer yandan taraftarlar yeni transferler nedeniyle de oldukça heyecanlı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 20:48
Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrası gözünü beş yıldıza diken Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yakalanan coşku ve özellikle Victor Osimhen hamlesi sonrasında yeni bir sayfa açarak yola devam etmek amacında. Diğer yandan mavi yeşilliler puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizGalatasaray - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

Victor Osimhen ağları havalandırmak istiyorVictor Osimhen ağları havalandırmak istiyor

VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak bastı. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle de ilk 11'de yerini aldı. 25'inci dakikada da ağları havalandırdı ama sayı Abdülkadir Bardakcı'ya yazıldı.

Ismail Jakobs da ilk kez 11 sevinci yaşayan isim oldu.

"HİÇBİRİMİZİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR İSİMDİ"

Rizespor maçı öncesinde Osimhen hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Çok önemli, çok büyük bir oyuncu transfer ettik. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birine sahibiz. Oyun olarak da bize çok uygun bir oyuncu. Liderlik de yapabilecek, arkadaşlarını destekleyecek birisi. Çok da çalışkan. Transfer sürecinde Osimhen ile görüşmem oldu. Taraftarımızı, stadımızı, yapmak istediklerimizi anlattık. Osimhen, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğü için burada. Osimhen de en iyi performansını burada gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez 4. golünü attıDavinson Sanchez 4. golünü attı

SANCHEZ GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilmişti. Yıldız stoper Rizespor maçında attığı golle güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Deneyimli savunmacı bu sezon takımının en erken ağları havalandıran ismi olmayı da başardı. Ayrıca sarı kırmızılı forma altında 4. kez gol sevinci yaşadı.

Gabriel Sara ilk asistini yaptıGabriel Sara ilk asistini yaptı

SARA'DAN AÇILIŞ

Bu sezon 18 milyon euro ödenerek kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayutlara geçen Gabriel Sara, ilk skor katkısını Çaykur Rizespor karşısında verdi. Brezilyalı futbolcu ikinci dakikada Sanchez'in attığı golde serbest vuruşu kullanan isim oldu.. Sambacı 25'te de Abdülkerim Bardakcı'ya gol attırmayı başardı.

Galatasaray Ç.Rizespor'u ağırladığı son maçı 6-2 kazandıGalatasaray Ç.Rizespor'u ağırladığı son maçı 6-2 kazandı

REKABETTE 45. MAÇ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya geliyor.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

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