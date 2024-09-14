Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

Okan Buruk ve öğrencileri, yeni transferlerle birlikte yakalanan coşku ve özellikle Victor Osimhen hamlesi sonrasında yeni bir sayfa açarak yola devam etmek amacında. Diğer yandan mavi yeşilliler puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Victor Osimhen ağları havalandırmak istiyor

VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak bastı. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle de ilk 11'de yerini aldı. 25'inci dakikada da ağları havalandırdı ama sayı Abdülkadir Bardakcı'ya yazıldı.

Ismail Jakobs da ilk kez 11 sevinci yaşayan isim oldu.

"HİÇBİRİMİZİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR İSİMDİ"

Rizespor maçı öncesinde Osimhen hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Çok önemli, çok büyük bir oyuncu transfer ettik. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birine sahibiz. Oyun olarak da bize çok uygun bir oyuncu. Liderlik de yapabilecek, arkadaşlarını destekleyecek birisi. Çok da çalışkan. Transfer sürecinde Osimhen ile görüşmem oldu. Taraftarımızı, stadımızı, yapmak istediklerimizi anlattık. Osimhen, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğü için burada. Osimhen de en iyi performansını burada gösterecektir." ifadelerini kullandı.