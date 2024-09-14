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Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor

Medina’yı takip eden izleme komitesi Boca’dan Zenon, Tallares’den Galarza ve Velez’den Gomez’i de listeye ekledi. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyulması halinde ara transferde ya da yeni sezonda bu isimlere öncelik vereceği ifade ediliyor.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 07:04
Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor

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Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı kadrosuna katan F.Bahçe'nin scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de başka oyuncular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 isim için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kevin Zenon.Kevin Zenon.

Listenin ilk sırasında Medina'nın takım arkadaşı Kevin Zenon var.

Kevin Zenon.Kevin Zenon.

Scout ekiplerinin Arjantinli sol kanat oyuncusunun performansını çok beğendiği ifade ediliyor.

Matias Galarza.Matias Galarza.

İLK HEDEF BU İSİMLER OLACAK
23 yaşındaki yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı. Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza. Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan yıldız oyuncu da alternatifler arasında.

Valentin Gomez.Valentin Gomez.

Beğenilen 3. isim ise Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez. 1.80 boyundaki genhç yıldız bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.

Ali koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında.

Umut Tohumcu.Umut Tohumcu.

GENÇLERE YÖNELİYOR
Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe yatırım transferlerini de kovalıyor. Sarı-Lacivertliler'in Medina'nın ardından 23 yaşındaki takım arkadaşı Zenon'u da gündemine aldı. Ayrıca 22 yaşındaki Galarza ve 21 yaşındaki Gomez'in yanı sıra 20 yaşındaki Umut Tohumcu geniş listede yer alan isimlerden.

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Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor
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