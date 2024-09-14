Carlo Ancelotti ilk 11’ini açıkladı! Arda Güler kadroda

La Liga'da 3'üncü sırada bulunan Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad ile karşılaşacak.
Mücadeleye temsilcimiz Arda Güler ilk 11'de başlayacak.
La Liga'da 3'üncü sırada bulunan Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad ile karşılaşacak.
Mücadeleye temsilcimiz Arda Güler ilk 11'de başlayacak.
Bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda, sadece 100 dakika sahada kalabilmişti.
Real Madrid'in ilk 11'inde şu isimler yer alıyor;
Courtois, Carvajal, Militao, Rüdigier, Mendy, Arda, Valverde, Modric, Brahim, Mbappe, Vinicius Jr.