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Carlo Ancelotti ilk 11'ini açıkladı! Arda Güler kadroda

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımının Real Sociedad deplasmanındaki maçına ilk 11'de başlayacak. Milli yıldız, Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermesi sonrasında takımının galibiyeti için mücadele verecek.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 20:22
Carlo Ancelotti ilk 11’ini açıkladı! Arda Güler kadroda

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La Liga'da 3'üncü sırada bulunan Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad ile karşılaşacak.

Mücadeleye temsilcimiz Arda Güler ilk 11'de başlayacak.

Arda Güler 3 puan mücadelesi verecekArda Güler 3 puan mücadelesi verecek

Bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda, sadece 100 dakika sahada kalabilmişti.

Real Madrid'in ilk 11'inde şu isimler yer alıyor;

Courtois, Carvajal, Militao, Rüdigier, Mendy, Arda, Valverde, Modric, Brahim, Mbappe, Vinicius Jr.

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