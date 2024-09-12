SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 1. tur maçlarıyla başladı. Haftanın kapanış gününde 23 Elazığ FK ile 12 Bingöl Spor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, 90 dakikanın sonunda kazanarak adını 2. tura yazdırmak. 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor maçını A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 13:26 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 13:26
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 1. tur maçlarıyla başladı.

Haftanın kapanış gününde 23 Elazığ FK ile 12 Bingöl Spor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, 90 dakikanın sonunda kazanarak adını 2. tura yazdırmak.

23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor maçını A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

1. TUR SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Cevdet Yılmaz’dan OVP ve enflasyon açıklaması | Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi | MSB: Sorumluluğu olanlar hakkında işlem yapılacak
İsrail ‘yanlışlıkla’ dedi Washington Post ortaya çıkardı: Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
Galatasaray’dan sürpriz hamle! Zalewski olmazsa o geliyor
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
Narin cinayetinden tutuklu amca Salim Güran HÜDAPAR’lı mı? Algı operasyonuna net cevap: Bırakın aileyi köyden bir üyemiz bile yok
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti! 517 kişiye ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal
Miami’deki malikanenin gizemli alıcısı Jeff Bezos çıktı! Ev sahibi 6 milyon dolarlık dava açtı
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Cinayet aylar sonra aydınlatıldı! Müge Anlı’daki İsmail Demir’in cansız bedeni kuyuda bulundu! Katil en yakını çıktı
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan Trabzonspor maçı kararı! Joao Mario oynayacak mı?
Ahu Tuğba’nın cenazesi ne zaman Türkiye’ye getirilecek? Anjelik isyan etti: Tam bir iblis
SON DAKİKA