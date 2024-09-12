Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 1. tur maçlarıyla başladı.
Haftanın kapanış gününde 23 Elazığ FK ile 12 Bingöl Spor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, 90 dakikanın sonunda kazanarak adını 2. tura yazdırmak.
23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor maçını A Spor ekranlarından ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
1. TUR SONUÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2
Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7
Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0
Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1
Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0
Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1
Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5
Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0
Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0