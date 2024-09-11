Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Çankırıspor ile TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale FK karşı karşıya geliyor.
Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Buğrahan Dilkan İnanır yönetiyor.
İŞTE ÇANKIRISPOR - KIRIKKALE FK MAÇININ 11'LERİ
ÇANKIRISPOR: Cihan Bal, Rıfat Merzifonluoğlu, Ahmet Üner, İsmail Çetin, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Yusuf Bulundu, Barış Dede, Nejdet Diker, Mustafa Değirmenci, Canberk Özçakır
KIRIKKALE FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Burak Başkaya, Buğra Şahiner, Berkay Göçmen, Mehmet Tolun, Osman Arslantaş, Yusuf Ensar Poyrazlı, Emir Açıkgöz
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