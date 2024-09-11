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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı! Çankırıspor-Kırıkkale FK maçında ilk düdük çaldı

Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk tur maçında Çankırıspor, Kırıkkale FK karşı karşıya geliyor. Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi ise Buğrahan Dilkan İnanır.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 14:27
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başladı! Çankırıspor-Kırıkkale FK maçında ilk düdük çaldı

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Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Çankırıspor ile TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale FK karşı karşıya geliyor.

Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Buğrahan Dilkan İnanır yönetiyor.

İŞTE ÇANKIRISPOR - KIRIKKALE FK MAÇININ 11'LERİ

ÇANKIRISPOR: Cihan Bal, Rıfat Merzifonluoğlu, Ahmet Üner, İsmail Çetin, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Yusuf Bulundu, Barış Dede, Nejdet Diker, Mustafa Değirmenci, Canberk Özçakır

KIRIKKALE FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Burak Başkaya, Buğra Şahiner, Berkay Göçmen, Mehmet Tolun, Osman Arslantaş, Yusuf Ensar Poyrazlı, Emir Açıkgöz

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GOL | Çankırı FK 0-1 Kırıkkale FK

GOL | Çankırı FK 1-1 Kırıkkale FK

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