Jose Mourinho: Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum

Dünyaca ünlü antrenör, transfer sürecine ilişkin; "Transferlerden memnunum. Bence doğru işler yaptık. Türk kulüplerinin Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanmasıyla bağlantısı var. Çoğu ülkede transfer kapandığında alamayacakları oyuncuları alma şansı yakalıyor ama bir yandan da zorluğu var. Lugano ve Lille maçlarında Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynamayan oyuncularımız dışında transfer bizim için bitmemişti." dedi.

Takıma kısa süre önce katılan Kostic'in mevkisi hakkında da konuşan Mourinho; "Kostic belki de kaleci olarak oynayacak. Takımda nereye ihtiyaç varsa orada oynayacak. Oyuncular önemli değil, kulüp önemli. Oyuncular da takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacak. Kostic geldi çünkü yaratıcı bir sol bekimiz gitti ve orada eksiğiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki forvet tercihini de değerlendiren Mourinho; " Fenerbahçe 'nin sahada hep üst düzey bir forveti olacak. Cenk Tosun bizim için harika bir seçenekti. Ligi de iyi tanıyor. Dzeko'ya bir yedek almak istemedik, En-Nesyri fantastik bir oyuncu. Türkçeyi bilmediğim için sosyal medyada yazılanları anlamıyorum ama insanlar Dzeko'yu ve En-Nesyri konusunda kimi oynatacağımı sürekli söylüyordur. Türkçe bilmiyor olmamın artısı da bu."

Jose Mourinho Medina için yorum yapmaktan kaçındı

MEDINA AÇIKLAMASI

Ocak ayında takıma katılması beklenen Cristian Medina hakkındaki görüşü sorulan deneyimli çalıştırıcı; "Bana Osimhen'i sorarsınız diye düşündüm ama Medina sordunuz. Medina, Boca Juniors'un oyuncusu o yüzden bir şey diyemem. sözlerini sarf etti.

"SICAK VE SOĞUK TOPA İNANMIYORUM"

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmalara yönelik ise; "Fenerbahçe'de Avrupa'daki hedefim tur atlamak. Tecrübem adım adım ilerlemek gerektiğini söylüyor. Yeni bir format var. Bana 'Jose Avrupa'da 200 maçın var' diyebilirsiniz ama bu formatta ilk kez maça çıkacağız. Bizim kuramız zor ama daha kolay kuraya sahip bir Türk takımıyla aynı ligde yer alacağız. Kura kuradır. Ellerini attıkları zaman sıcak ve soğuk top olduğuna inanmıyorum. Şimdi bilgisayar çekiyor. Olan oldu." yorumunda bulundu.

"UEFA İLE SORUNUM OLMADI"

Futbol dünyasında zaman zaman gösterdiği tepkiler sonrasında UEFA ile ilgili sorunu olup olmadığı sorulan Jose Mourinho; "UEFA ayrı, hakemler ayrı. UEFA ile hiç problemim olmadı. Hatta başkanla çok iyi bir ilişkim var. Çok saygılı. Tarihlerinin bir parçasıyım, bunu biliyorlar. Geçen sezon VAR ve maçın hakemi finali kazanmamam yönünde karar verdiler." cevabını verdi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray ile ilgili yaptığı son açıklama hakkında; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bu benim doğama aykırı. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da genç bir hoca da olsa... Kurallar herkes için aynıdır. Sahada Ronaldo ve Messi bile olsa... Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda farklı bir bakış var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı." diye konuştu.