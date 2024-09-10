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Jose Mourinho: Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüpteki hedefleri ve transferlere dair flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, sarı lacivertli kulübü seçme nedenini de açıkladı. İşte Jose Mourinho'nun sözlerinden öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 21:19 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 21:49
Jose Mourinho: Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum

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Teknik Direktör Jose Mourinho, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Jose Mourinho Rizespor maçından farklı galibiyetle ayrıldıJose Mourinho Rizespor maçından farklı galibiyetle ayrıldı

"TÜRKİYE'DE FUTBOL HAFTA BOYU YAŞANIYOR"

HT Spor'a konuk olan Jose Mourinho neden Türkiye'yi seçtiği ile ilgili soruya; "Fenerbahçe beni seçti. Farklı teklifler vardı, farklı takımlarla görüştüm. Beni motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayı vardı. 3 adayın hepsi de benimle görüştü ve beni istedi. Tekrardan Premier League, Serie A ya da Portekiz ligi istemedim. Burası benim için bir yenilikti. Kulüp zor zamanlarını sonlandırmak istiyordu. Gün gün, hafta hafta bunun nedenini anlıyorum. Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum. İlk kez 'Bu forma benim derim' dedim ama bu hissi ilk kez yaşamıyorum. Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben önemli değilim, kulüp ve taraftarlar önemlidir. Türkiye'de futbol hafta boyunca yaşanıyor. Bence bu bir kültür. İngiltere'de eğer büyük takımlara giderseniz, soyunma odasında sadece gazeteciler vardır, çok fazla umursamazlar. Haftada sadece 90 dakika futbolu yaşarlar. Burası öyle değil." yanıtını verdi.

Jose Mourinho transferlerden mutlu olduğunu söylediJose Mourinho transferlerden mutlu olduğunu söyledi

"DUYDUĞUM HER ŞEYE İNANSAM ÇANTAMI ALIP KAÇARDIM"

Portekizli çalıştırıcı, yerli teknik direktörlerin dominasyonu ve 9. şampiyonluğu hakkında; "Türkiye'de 9. şampiyonluğu kazanacağımı düşünüyorum. İnanmasam zaten burada olmazdım. Eğer burada 2 sene kalıp, hala şampiyon olamamışsam bunu size gelip açıklarım. Çok fazla şey duydum, eğer duyduğum her şeye inansaydım çantamı alıp kaçardım. Dinlediğim her şeye inanmam, ben kendim öğrenmek isterim. Türk teknik direktörler bu ligi iyi biliyor." yorumunda bulundu.

Jose Mourinho Türkiye'de futbol tutkusunun farklı bir seviyede olduğunu söylediJose Mourinho Türkiye'de futbol tutkusunun farklı bir seviyede olduğunu söyledi

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Dünyaca ünlü antrenör, transfer sürecine ilişkin; "Transferlerden memnunum. Bence doğru işler yaptık. Türk kulüplerinin Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanmasıyla bağlantısı var. Çoğu ülkede transfer kapandığında alamayacakları oyuncuları alma şansı yakalıyor ama bir yandan da zorluğu var. Lugano ve Lille maçlarında Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynamayan oyuncularımız dışında transfer bizim için bitmemişti." dedi.

Jose Mourinho Filip Kostic'in takımda nerede ihtiyaç olursa o bölgede oynayacağını söylediJose Mourinho Filip Kostic'in takımda nerede ihtiyaç olursa o bölgede oynayacağını söyledi

KOSTIC'İN ROLÜ

Takıma kısa süre önce katılan Kostic'in mevkisi hakkında da konuşan Mourinho; "Kostic belki de kaleci olarak oynayacak. Takımda nereye ihtiyaç varsa orada oynayacak. Oyuncular önemli değil, kulüp önemli. Oyuncular da takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacak. Kostic geldi çünkü yaratıcı bir sol bekimiz gitti ve orada eksiğiz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho forvet konusunda her isimden faydalanacaklarını dile getirdiJose Mourinho forvet konusunda her isimden faydalanacaklarını dile getirdi

1. FORVET KİM OLACAK?

Takımdaki forvet tercihini de değerlendiren Mourinho; "Fenerbahçe'nin sahada hep üst düzey bir forveti olacak. Cenk Tosun bizim için harika bir seçenekti. Ligi de iyi tanıyor. Dzeko'ya bir yedek almak istemedik, En-Nesyri fantastik bir oyuncu. Türkçeyi bilmediğim için sosyal medyada yazılanları anlamıyorum ama insanlar Dzeko'yu ve En-Nesyri konusunda kimi oynatacağımı sürekli söylüyordur. Türkçe bilmiyor olmamın artısı da bu."

Jose Mourinho Medina için yorum yapmaktan kaçındıJose Mourinho Medina için yorum yapmaktan kaçındı

MEDINA AÇIKLAMASI

Ocak ayında takıma katılması beklenen Cristian Medina hakkındaki görüşü sorulan deneyimli çalıştırıcı; "Bana Osimhen'i sorarsınız diye düşündüm ama Medina sordunuz. Medina, Boca Juniors'un oyuncusu o yüzden bir şey diyemem. sözlerini sarf etti.

"SICAK VE SOĞUK TOPA İNANMIYORUM"

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmalara yönelik ise; "Fenerbahçe'de Avrupa'daki hedefim tur atlamak. Tecrübem adım adım ilerlemek gerektiğini söylüyor. Yeni bir format var. Bana 'Jose Avrupa'da 200 maçın var' diyebilirsiniz ama bu formatta ilk kez maça çıkacağız. Bizim kuramız zor ama daha kolay kuraya sahip bir Türk takımıyla aynı ligde yer alacağız. Kura kuradır. Ellerini attıkları zaman sıcak ve soğuk top olduğuna inanmıyorum. Şimdi bilgisayar çekiyor. Olan oldu." yorumunda bulundu.

"UEFA İLE SORUNUM OLMADI"

Futbol dünyasında zaman zaman gösterdiği tepkiler sonrasında UEFA ile ilgili sorunu olup olmadığı sorulan Jose Mourinho; "UEFA ayrı, hakemler ayrı. UEFA ile hiç problemim olmadı. Hatta başkanla çok iyi bir ilişkim var. Çok saygılı. Tarihlerinin bir parçasıyım, bunu biliyorlar. Geçen sezon VAR ve maçın hakemi finali kazanmamam yönünde karar verdiler." cevabını verdi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray ile ilgili yaptığı son açıklama hakkında; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bu benim doğama aykırı. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da genç bir hoca da olsa... Kurallar herkes için aynıdır. Sahada Ronaldo ve Messi bile olsa... Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda farklı bir bakış var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı." diye konuştu.

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