Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiiği performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi ile yeni bir maratona başladı. Kırmızı beyazlılar bu akşam İzlanda ile karşılaşıyor.
Milyonların tek yürek olarak destek verdiği Bizim Çocuklar'ın tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltebilmek. Grubun en önemli takımlarından biri olan İzlanda'ya karşı son galibiyetimizi 2016'da aldık.
O günden bu yana oynanan 4 maçı kazanamadık. Rakibimizden sadece 2019'da 0-0 biten mücadelede beraberlik koparabildik.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI TAKİP
Türkiye - İzlanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.
Merih Demiral yaptığı bozkurt işareti sonrası 2 maç ceza almıştı
MERİH GERİ DÖNDÜ
İzlanda karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı hedefleyen milli takımımızda Galler deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.
Avrupa Şampiyonası'nda attığı gol sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maçla cezalandırılan Merih Demiral ise bu süreyi tamamladı ve ilk 11'de şans buldu.