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Türkiye - İzlanda | CANLI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımımız ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Millilerimiz, Galler deplasmanından sonra İzmir'deki mücadelede rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna galibiyetle devam etmek amacında. Türkiye - İzlanda maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:33 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 22:24
Türkiye - İzlanda | CANLI

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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiiği performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi ile yeni bir maratona başladı. Kırmızı beyazlılar bu akşam İzlanda ile karşılaşıyor.

Milyonların tek yürek olarak destek verdiği Bizim Çocuklar'ın tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltebilmek. Grubun en önemli takımlarından biri olan İzlanda'ya karşı son galibiyetimizi 2016'da aldık.

O günden bu yana oynanan 4 maçı kazanamadık. Rakibimizden sadece 2019'da 0-0 biten mücadelede beraberlik koparabildik.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI TAKİP

Türkiye - İzlanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTürkiye - İzlanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

Merih Demiral yaptığı bozkurt işareti sonrası 2 maç ceza almıştıMerih Demiral yaptığı bozkurt işareti sonrası 2 maç ceza almıştı

MERİH GERİ DÖNDÜ

İzlanda karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı hedefleyen milli takımımızda Galler deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Avrupa Şampiyonası'nda attığı gol sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maçla cezalandırılan Merih Demiral ise bu süreyi tamamladı ve ilk 11'de şans buldu.

Kerem Aktürkoğlu 7. golünü attıKerem Aktürkoğlu 7. golünü attı

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Milli takımımız bugüne kadar İzlanda ile kozlarını paylaştığı mücadele adeta golle başladı.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 2. dakikada topla ceza sahası içinde buluşup topu ağlarla buluşturdu.

Başarılı oyuncu kariyerindeki 7. milli takım golünü atmış oldu.

A Milli Takımımız birçok değişiklikle sahaya çıktıA Milli Takımımız birçok değişiklikle sahaya çıktı

MON TELLA 15. KEZ

A Millilerimizin İzlanda ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Vincenzo Montella, Galler karşısında çıkardığı mücadeleden farklı 6 oyuncuyla oynadı.

İtalyan çalıştırıcı Mert Müldür'ün mevkisinde Eren'i görevlendirirken oyuncusunu sağa çekip Zeki'ye yedeğe aldı. Merih 2 maçlık cezasının sona ermesi sonrası Çağlar'ın yaşadığı sağlık sorunuyla birlikte ilk 11'de şans buldu.

Kaan'ın stoperde görevlendirilmesinin ardından bu kez tatktik değiştiren 50 yaşındaki teknik adam Hakan'ı oyun kurucu olarak değerlendirdi. Orkun'un yerine de İrfan Can Kahveci görev yaptı.Kenan'ın mevkisinde Kerem forma giyerken cezalı Barış'ın mevkisinde Umut gol aradı.

Enea Jorgji bu sezon çıktığı 3 maçta 16 sarı kart göstererek dikkatleri üzerine çektiEnea Jorgji bu sezon çıktığı 3 maçta 16 sarı kart göstererek dikkatleri üzerine çekti

DÜDÜK ENEA JORGJI'DE

Türkiye'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaştığı Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalıyor.

Yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstleniyor. Dördüncü hakem ise Eldorjan Hamiti üstleniyor.

VAR'da İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto otururken AVAR'da ise yine Arnavut Kreshnik Barjamaj var.

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