TÜRKİYE MAÇI canlı! TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye İzlanda maçı canlı yayını

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için İzlanda karşısında sahaya çıkıyor. İzmir'de oynanacak bu kritik maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye, grubun lideri İzlanda karşısında nasıl bir performans sergileyecek? İşte Türkiye-İzlanda maçı hakkında tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
🏟️ Türkiye-İzlanda Milli Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak? 🏟️
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. İşte Türkiye-İzlanda milli maçının yayın bilgileri:
📅 Maç Tarihi: 9 Eylül 2024, Pazartesi
🕖 Maç Saati: TSİ 21:45
📺 Yayın Kanalı: TV8
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak için İzmir'de sahaya çıkacak. İlk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler, bu kez İzlanda'yı mağlup ederek puanlarını 4'e çıkarmak istiyor. İzlanda ise ilk maçta Karadağ'ı 2-0 yenerek lider konumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu zorlu mücadelede taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.
📋 A Milli Takım'ın Muhtemel 11'i:
- Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United)
- Defans: Merih Demiral (Al-Ahli), Çağlar Söyüncü (Galatasaray), Zeki Çelik (Roma), Kaan Ayhan (Galatasaray)
- Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
- Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Milli Takımımızda sakatlığı geçen ve Galler maçında ikinci yarıda forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.