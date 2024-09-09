TÜRKİYE MAÇI canlı! TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye İzlanda maçı canlı yayını

⚽ Türkiye ve İzlanda Arasındaki Maçlar:

Türkiye ile İzlanda, tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 13 maçta İzlanda 8 galibiyet alırken, Türkiye sadece 2 kez kazanabildi. İki takım arasında oynanan son karşılaşma Kasım 2019'da İstanbul'da 0-0 sona ermişti.

Milliler, İzlanda karşısında Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. İzlanda ise Türkiye'ye karşı 4 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalar, her iki takım için de büyük bir rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da oynanan ve son dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 kazanılan maç, unutulmazlar arasına girdi.