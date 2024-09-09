SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TÜRKİYE MAÇI canlı! TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye İzlanda maçı canlı yayını

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Galler ile berabere kalan milliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler, Türkiye-İzlanda maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 20:22
TÜRKİYE MAÇI canlı! TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye İzlanda maçı canlı yayını

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için İzlanda karşısında sahaya çıkıyor. İzmir'de oynanacak bu kritik maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye, grubun lideri İzlanda karşısında nasıl bir performans sergileyecek? İşte Türkiye-İzlanda maçı hakkında tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

🏟️ Türkiye-İzlanda Milli Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak? 🏟️

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. İşte Türkiye-İzlanda milli maçının yayın bilgileri:

📅 Maç Tarihi: 9 Eylül 2024, Pazartesi
🕖 Maç Saati: TSİ 21:45
📺 Yayın Kanalı: TV8

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak için İzmir'de sahaya çıkacak. İlk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler, bu kez İzlanda'yı mağlup ederek puanlarını 4'e çıkarmak istiyor. İzlanda ise ilk maçta Karadağ'ı 2-0 yenerek lider konumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu zorlu mücadelede taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

📋 A Milli Takım'ın Muhtemel 11'i:

  • Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United)
  • Defans: Merih Demiral (Al-Ahli), Çağlar Söyüncü (Galatasaray), Zeki Çelik (Roma), Kaan Ayhan (Galatasaray)
  • Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
  • Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Milli Takımımızda sakatlığı geçen ve Galler maçında ikinci yarıda forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

📺 MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye ve İzlanda Arasındaki Maçlar:

Türkiye ile İzlanda, tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 13 maçta İzlanda 8 galibiyet alırken, Türkiye sadece 2 kez kazanabildi. İki takım arasında oynanan son karşılaşma Kasım 2019'da İstanbul'da 0-0 sona ermişti.

Milliler, İzlanda karşısında Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. İzlanda ise Türkiye'ye karşı 4 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalar, her iki takım için de büyük bir rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da oynanan ve son dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 kazanılan maç, unutulmazlar arasına girdi.

🏆 Milli Takımın 633. Maçı!

Bugün İzmir'de oynanacak olan İzlanda maçı, A Milli Futbol Takımımızın tarihindeki 633. karşılaşması olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 101 yıllık tarihinde 347'si resmi, 285'i özel toplam 632 maç oynadı ve bu maçların 245'ini kazandı.

⚠️ Not: Karşılaşmanın hakemi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji olacak. Yardımcıları ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj. Dördüncü hakem olarak ise Eldorjan Hamiti görev yapacak.

Galatasaraydan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldıGalatasaraydan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı
Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı
Fenerbahçede ayrılık zamanı! Anlaşma çok yakınFenerbahçede ayrılık zamanı! Anlaşma çok yakın
Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Anlaşma çok yakın

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Bir ’çuval’ itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim’i ele verdi... İşte Narin’in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı tazeyken 3 gündür kayıp olan Sevda Yılmaz’dan sevindiren haber! Polis ekipleri tarafından bulundu
Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni
Galatasaray’dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Kapı kapı gezil Jandarmaya konuşmayın demişler! Narin Güran’ın katilini koruyan 2 kişi kim?
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Fenerbahçe’den transferde bir bomba daha! Fred’e alternatif geliyor
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
SON DAKİKA