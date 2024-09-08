Filip Kostic’in uçağı nerede? Flightradar takip kodu uçağı takip et

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Bu sezon hem Türkiye'de Süper Lig ve kupa maratonunda hem de Avrupa'da başarılar elde etmek isteyen Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti. Galatasaray'ın da istediği Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. Taraftarlar da yıldız oyuncunun İstanbul yolculuğuna canlı tanık olabilmek adına araştırmalarda bulunuyor. Peki, Filip Kostic'in uçağı nerede? Flightradar takip kodu haberimizde yer alıyor.