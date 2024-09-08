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Filip Kostic'in uçağı nerede? Flightradar takip kodu uçağı takip et

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı daha İstanbul'a geliyor. Sarı lacivertilerin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Sırp futbolcunun yolculuğu binlerce taraftarın takibi ile gerçekleştirilecek. Taraftarlar da araştırmalarda bulunarak uçuş bilgilerini öğrenmek ve bu heyecana ortak olmak amacında. Peki, Filip Kostic'in uçağı nerede? Flightradar takip kodu haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:13 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 21:13
Filip Kostic’in uçağı nerede? Flightradar takip kodu uçağı takip et

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Bu sezon hem Türkiye'de Süper Lig ve kupa maratonunda hem de Avrupa'da başarılar elde etmek isteyen Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti. Galatasaray'ın da istediği Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. Taraftarlar da yıldız oyuncunun İstanbul yolculuğuna canlı tanık olabilmek adına araştırmalarda bulunuyor. Peki, Filip Kostic'in uçağı nerede? Flightradar takip kodu haberimizde yer alıyor.

Filip Kostic Fenerbahçe'de bir sezon kiralık oynayacakFilip Kostic Fenerbahçe'de bir sezon kiralık oynayacak

FENERBAHÇE'YE BİR SIRP KANAT DAHA

Geçen sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan ve zirvedeki rakibi Galatasaray'ın rakibi dahil olmak üzere her takımı geride bırakma hedefiyle yeni seneye başlayan Fenerbahçe, Sırp bir futbolcuyu daha transfer etti. Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi zaferi de yaşayan Filip Kostic, bir sezon boyunca kiralık olarak sarı lacivertli formayı terletecek.Kostic, Tadic'in ardından Kanarya'nın aktif oynayan oyuncuları arasındaki ikinci Sırbistanlı isim oldu.

Filip Kostic Juventus'a 14.70 milyon euroya transfer olmuştuFilip Kostic Juventus'a 14.70 milyon euroya transfer olmuştu

FILIP KOSTIC'İN UÇAĞI TAKİP ET FLIGHTRADAR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, saat 22.50 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Çıkışta da taraftarları selamlayarak kendisini bekleyen araçla alandan ayrılacak. Kostic'in yolculuğunu takip etmek isteyenler Flightradar'da https://www.flightradar24.com/C56X/37034e58 adresi üzerinden güzergahı canlı izleyebilir.

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