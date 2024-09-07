Cedi Osman Panathinaikos’ta! Ergin Ataman ile yeniden bir arada

NBA'de son olark San Antonio Spurs formasıyla mücadele eden Cedi Osman'ın adresi yeniden Avrupa oldu. Anadolu Efes'ten Amerika'ya uzanan kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cedi, Yunan devi ve son Euroleague şampiyonu Panathinaikos ile el sıkıştı.

Cedi Osman 2. Avrupa kariyerine adım attı

Yeşil beyazlıların başkanı Dmitris Giannakopolous, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başarılı basketbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu da yine sosyal medya hesabından #TheFirstCedi etiketi ve kum saatini paylaşarak transferi bir anlamda doğrulamış oldu.