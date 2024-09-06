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Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı için Fransa'da bulunan Toprak Razgatlıoğlu, antrenman turları için çıktığı pistte kaza geçirdi. Razgatlıoğlu olay sonrasında tıbbi merkeze kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 18:17
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

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Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.

Tprak Razgatlı'nın geçirdiği kaza sonrası motoru bu haldeydiTprak Razgatlı'nın geçirdiği kaza sonrası motoru bu haldeydi

Temsilcimiz seyir halindeyken motorunun kontrolü kaybetmesinin ardından yere düştü ve boynunu kenardaki bariyerlere çarptı. Sonrasında aya kalksa da ekibi büyük korku yaşadı.

Toprak Razgatlıoğlu kazanın ardından savrulduToprak Razgatlıoğlu kazanın ardından savruldu

Toprak Razatlıoğlu kazanın ardındantıbbi merkeze nakledildi.

İşte kaza anı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı!

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