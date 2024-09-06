Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.
Red Bull adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının 2. antrenmanı için piste çıktı. Ancak kaza geçirdi.
Temsilcimiz seyir halindeyken motorunun kontrolü kaybetmesinin ardından yere düştü ve boynunu kenardaki bariyerlere çarptı. Sonrasında aya kalksa da ekibi büyük korku yaşadı.
Toprak Razatlıoğlu kazanın ardındantıbbi merkeze nakledildi.
İşte kaza anı