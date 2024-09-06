UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni bir sayfa açan A Milli Futbol Takımımız, Galler ile Cardiff'te karşı karşıya geldi. Ekibimiz, maç boyunca etkili olabildiği çok az pozisyon yakalarken Galler daha çok topla oynayan ve pozisyon bulan taraftı. Ancak millilerimiz Barış Alper Yılmaz'ın atılmasına rağmen savunma tarafında işi sıkı tutarak sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte Galler - Türkiye maçında yaşananlar ve önemli anlar...
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MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sağ taraftan Thomas'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ramsey'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
37. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Thomas'ın Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
38. dakikada Galler savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Barış Alper pasını Arda Güler'e aktardı. Arda'nın penaltı noktası gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak Galler savunmasından döndü.
45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.
Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmedi
HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLERDE
Millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler karşısında yedek soyundu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, yıldız futbolcu hakkında; "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanarak gerekçesini açıkladı. Deneyimli 10 numara ikinci yarıda forma giydi.