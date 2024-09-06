UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni bir sayfa açan A Milli Futbol Takımımız, Galler ile Cardiff'te karşı karşıya geldi. Ekibimiz, maç boyunca etkili olabildiği çok az pozisyon yakalarken Galler daha çok topla oynayan ve pozisyon bulan taraftı. Ancak millilerimiz Barış Alper Yılmaz'ın atılmasına rağmen savunma tarafında işi sıkı tutarak sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte Galler - Türkiye maçında yaşananlar ve önemli anlar...