Galler - Türkiye | CANLI

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen EURO 2024'te gösterdiği başarıyla milyonları sevindirne ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden Bizim Çocuklar, yeni bir sayfa açmak üzere ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella yönetiminde yine üst turları ve Dünya Kupası'nı hedefleyen millilerimizin zorlu karşılaşmadaki tek hedefi 3 puanla başlangıç yapabilmek. Galler - Türkiye maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP
Galler Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALLER - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
Galler: Ward, Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Wilson, Ramsey, Johnson, Roberts, J. James, Thomas
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmedi
HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLERDE
Millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler karşısında ilk 11'de başlamadı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, yıldız futbolcu hakkında; "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullarak gerekçesini açıkladı.