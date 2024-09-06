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Galler - Türkiye | CANLI

UEFA Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Cardiff'te oynanan mücadelede ay yıldızlıların tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak Türkiye'ye dönebilmek. Galler - Türkiye maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 20:36 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 22:02
Galler - Türkiye | CANLI

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14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen EURO 2024'te gösterdiği başarıyla milyonları sevindirne ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden Bizim Çocuklar, yeni bir sayfa açmak üzere ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Montella yönetiminde yine üst turları ve Dünya Kupası'nı hedefleyen millilerimizin zorlu karşılaşmadaki tek hedefi 3 puanla başlangıç yapabilmek. Galler - Türkiye maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP

Galler Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGaller Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALLER - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Galler: Ward, Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Wilson, Ramsey, Johnson, Roberts, J. James, Thomas

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmediHakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı olarak ilk 11'de görevlendirilmedi

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLERDE

Millilerimizin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler karşısında ilk 11'de başlamadı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, yıldız futbolcu hakkında; "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullarak gerekçesini açıkladı.

Vincenzo Montella Galler karşısında galibiyet hedefliyorVincenzo Montella Galler karşısında galibiyet hedefliyor

MONTELLA'NIN 14'ÜNCÜ MAÇI

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Galler karşısında 14'üncü kez kenardaki yerini alıyor. İtalyan çalıştırıcı ile daha önce tüm kulvarlarda 13 kez yeşil sahada galibiyet mücadelesi veren ay yıldızlılar, 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi.

Türkiye Galler ile oynadığı son maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıTürkiye Galler ile oynadığı son maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

GALLER İLE GEÇMİŞİMİZ

Mill takımımız Galler ile daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Galler, 3'ünü ise ay yıldızlılar kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Ekibimiz rakibini 10 kez sarsarken ev sahibi ise 13 defa gol sevini yaşadı. Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLARIMIZ VE TARİHLERİ

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

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