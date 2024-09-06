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Barış Alper Yılmaz Galler maçında kırmız kartla oyun dışında kaldı

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Bizim Çocuklar, Cardiff'te Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30'uncu dakikasında ceza sahası içerisinde yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi. Pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gören yıldız futbolcu, 61'de ise rakibinin ayağına basınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 22:25 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 23:29
Barış Alper Yılmaz Galler maçında kırmız kartla oyun dışında kaldı

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A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler karşısında çıktı. Ay yıldızlılar, ilk bölümünü nispeten kötü geçirdiği karşılaşmanın 30'uncu dakikasında rakip ceza sahasında Barış Alper Yılmaz ile topla buluştu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu yerde kalınca penaltı beklendi.

Görüntü TV8'den alınmıştırGörüntü TV8'den alınmıştır

Başarılı futbolcu bir süre sakatlık geçirip yerde acı çekerken Norveçli hakem Rohit Saggi, pozisyon için devam kararı verdi. Barış Alper Yılmaz ayrıca pozisyon sonrası rakibine hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Yıldız futbolcu 61'de ise rakibinin ayağına basınca kırmızı kartla oyundan atıldı. Barış böylelikle İzlanda maçında forma giyemeyecek.

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