Barış Alper Yılmaz Galler maçında kırmız kartla oyun dışında kaldı

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler karşısında çıktı. Ay yıldızlılar, ilk bölümünü nispeten kötü geçirdiği karşılaşmanın 30'uncu dakikasında rakip ceza sahasında Barış Alper Yılmaz ile topla buluştu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu yerde kalınca penaltı beklendi.

Görüntü TV8'den alınmıştır



Başarılı futbolcu bir süre sakatlık geçirip yerde acı çekerken Norveçli hakem Rohit Saggi, pozisyon için devam kararı verdi. Barış Alper Yılmaz ayrıca pozisyon sonrası rakibine hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Yıldız futbolcu 61'de ise rakibinin ayağına basınca kırmızı kartla oyundan atıldı. Barış böylelikle İzlanda maçında forma giyemeyecek.