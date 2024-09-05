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Portekiz - Hırvatistan CANLI! EXXEN Portekiz - Hırvatistan maçı izle

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürerken, Portekiz ve Hırvatistan arasında oynanacak olan maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saati ve muhtemel kadrolar hakkında detaylar merak konusu. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 21:21 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 21:21
Portekiz - Hırvatistan CANLI! EXXEN Portekiz - Hırvatistan maçı izle

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Portekiz - Hırvatistan karşılaşması, 5 Eylül 2024 tarihinde oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Türkiye'de maçı canlı izlemek isteyenler için [Yayın Kanalı İsmi] kanalında ekranlara gelecek. Futbolseverler, bu büyük mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olacak.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar A Ligi mücadelesinde Portekiz ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele 5 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

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HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ 5 EYLÜL 2024 MAÇLARI

Lig A Grup 1 🌟

  • 🕥 21:45 İskoçya 🆚 Polonya
  • 🕥 21:45 Portekiz 🆚 Hırvatistan

Lig A Grup 4 🌟

  • 🕥 21:45 Danimarka 🆚 İsviçre
  • 🕥 21:45 Sırbistan 🆚 İspanya

Lig C Grup 1 🔥

  • 🕖 19:00 Azerbaycan 🆚 İsveç
  • 🕥 21:45 Estonya 🆚 Slovakya

Lig C Grup 3 🔥

  • 🕥 21:45 Belarus 🆚 Bulgaristan
  • 🕥 21:45 Kuzey İrlanda 🆚 Lüksemburg

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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