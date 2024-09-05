Portekiz - Hırvatistan CANLI! EXXEN Portekiz - Hırvatistan maçı izle

Portekiz - Hırvatistan karşılaşması, 5 Eylül 2024 tarihinde oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Türkiye'de maçı canlı izlemek isteyenler için [Yayın Kanalı İsmi] kanalında ekranlara gelecek. Futbolseverler, bu büyük mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.