Victor Osimhen’in uçağı canlı takip et! Flightradar uçak kodu

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Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar Ziyech'i kadrosunda tutan, Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Ismail Jakobs'a imza attırmıştı. Sarı kırmızılılar, son olarak Victor Osimhen için Napoli ile kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.