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Victor Osimhen'in uçağı canlı takip et! Flightradar uçak kodu

Galatasaray'ın kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getirdiği Victor Osimhen için taraftarlar uçağını araştırarak öğrenmek istiyor. Nijeryalı futbolcuyu taşıyan uçağın ne zaman İstanbul'a ineceği merakla bekleniyor. Peki, Victor Osimhen ne zaman İstanbul'a inecek? Osimhen'in uçağını canlı takip et bilgileri haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 00:44 Güncelleme 03 Eylül 2024, 00:55
Victor Osimhen’in uçağı canlı takip et! Flightradar uçak kodu

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    Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar Ziyech'i kadrosunda tutan, Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Ismail Jakobs'a imza attırmıştı. Sarı kırmızılılar, son olarak Victor Osimhen için Napoli ile kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

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    VICTOR OSIMHEN İSTANBUL'A GELİYOR!

    Galatasaray'ın yeni transferi olarak duyurulacak olan Victor Osimhen, İstanbul için yola çıktı. Nijeryalı forvet için tahsis edilen özel uçakla birlikte şehre iniş yapacak. Ardından da kendisini bekleyen taraftarları selamlayacak.

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    VICTOR OSIMHEN'İN UÇAĞI TAKİP ET

    Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak üzere girişimlerini son aşamaya getirdiği Victor Osimhen için taraftarlar uçak bilgilerini öğrenerek takip etmek istiyor. Rota, Flightradar üzerinden izlenebiliyor. HMZ415 kodu ile takip edebilirsiniz.

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