Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!

SU SATIP ÇÖPLERDE FUTBOL İÇİN BİR ŞEYLER ARADI Çok küçükken ve hatta Osimhen'in kendisi bile tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamadığını söylediği bir gün annesi öldü. Genç Victor için yıkıcı bir kayıptı. Birkaç ay sonra babası işini kaybetti. Çocuklar aileyi geçindirmek için bir şeyler yapmak zorundaydı. En büyük kardeş Andrew, Olusosun'un yanındaki mahalle olan Ojota'da yol kenarında gazete satıyordu. Sabah 4'te kalkıp gazeteleri alıp işe gitmek için sokaklara çıkıyordu. Osimhen yeterince büyüdüğünde otoyolda trafikte duran arabalardaki insanlara su satardı. Esasen yapabileceği her işi yapardı. Mahalledeki insanlar için su toplardı. Onlar için ayak işlerini yapardı. Çim biçerdi. Bir süre bilgisayar dükkanında çalıştı. Ve sonra futbol geldi. Babası onun doktor olmasını istiyordu, ancak genç Victor'un başka fikirleri vardı: Didier Drogba olmak istiyordu. En büyük hedefi bir gün Afrika Yılın Futbolcusu seçilmekti, Chelsea efsanesinin iki kez kazandığı bir ödül.

DENEMELERDE MUCİZE Yıl 2014'tü, 15 yaşındaydı ve Lagos'ta bulunan bir gençlik takımı olan Ultimate Strikers Academy'de oynuyordu. Ya da daha doğrusu oynamıyordu: takımlarından yeni çıkarılmıştı ve bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışıyordu. Daha sonra, Osimhen'i oynarken izleyen ve uzun boylu, zayıf forvette bir şeyler fark eden eski Nijeryalı futbolcu Ayila Yussuf'un kardeşi Shira Ayila izledi. Ayila, 17 yaş altı milli takımı için bazı toplu seçmelere katılmaya davet etti. Denemeler ülkenin başkenti ve 300 milden daha uzaktaki Abuja'da yapıldı. Daha önce hiç Lagos'tan ayrılmamıştı ve uçak bileti alabilecek parası yoktu. Bu yüzden o ve diğer beş kişi Ayila'nın arabasıyla 10 saat yolculuk yaptı.

Denemelerde yüzlerce çocuk vardı. Hepsi de kendisine güveniyordu. Her çocuğa kendini ispat edebilmek adına 15 dakikalık süre veriliyordu. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen ve ülkenin en önemli futbol kulüplerinden biri olan Emmanuel Amunike, yetenekleri bulmakla görevlendirilmişti. Bu toplu denemelerin amacı, sırasıyla ertesi yıl Nijer ve Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası ve 17 Yaş Altı Dünya Kupası için bir takım oluşturmaktı.

KENDİSİNİ KABUL ETTİRDİ Osimhen muhteşem bir iş çıkarmaştı ama buna rağmen hem Amunike'nin gözüne giremedi. Amunike kayda değer bir şey göremediğini söyler. Ancak yardımcısı veya takım doktoru olduğu yönünde birçok rivayet dolaşan olayda Osimhen'in yeniden izlenmesi tavsiyesini verir. Ertesi gün tekrar kendini göstermeye gelmesi istenir. Amunike, Osimhen hakkında o günden sonra; "Açlığı, arzusu, mücadele eden bir oyuncuydu. Takıma böyle katıldı. Oynamasının yönüyle pek ilgilenmiyordum. Oyuncunun zekasıyla daha çok ilgileniyordum." ifadelerini kullanır.