Victor Osimhen geçen sezon çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız forvet, Napoli ile Serie A şampiyonluğu da kazanmıştı. Güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

"MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK"

Victor Osimhen haberi İtalyan medyasında geniş yer buldu

İtalyan medyasınını haberine göre Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Yönetim de oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek transferi bitirmeye çalışacak. Ayrıca 10 milyon euro seviyelerindeki maaşı da sarı kırmızılılar tarafından karşılanacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Yine İtalyan medyasına göre Victor Osimhen resmen Galatasaray'da. Hem Napoli hem de oyuncu teklifi kabul etti. İlerleyen saatler uçuş planlaması paylaşılacak.