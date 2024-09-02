Victor Osimhen Galatasaray’da! KAP’a bildirildi

Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı ve mutlu sona ulaştı.
Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attı
Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı. Oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerde de el sıkışıldı.
Victor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecek
Victor Osimhen geçen sezon çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız forvet, Napoli ile Serie A şampiyonluğu da kazanmıştı. Güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.