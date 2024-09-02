Victor Osimhen Galatasaray’da! KAP’a bildirildi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı ve mutlu sona ulaştı.