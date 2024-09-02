Victor Osimhen Galatasaray’da! Geliş saati belli oldu

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Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı.

Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attı Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı.