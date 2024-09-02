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Victor Osimhen Galatasaray'da! Geliş saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı camiada takımın hücum gücüne yapılmak istenen takviye için dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen ile ilgili ilk temas sağlandı ve teklif kabul edildi. Yönetim de görüşme gerçekleştirmek ve imza attırmak üzere İtalya'ya giderek sürece noktayı koydu. Golcü yıldız İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme 02 Eylül 2024, 19:40
Victor Osimhen Galatasaray’da! Geliş saati belli oldu

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Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı.

Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attıVictor Osimhen geçen sezon 17 gol attı

Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı.

Victor Osimhen Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştıVictor Osimhen Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı

İtalyan devinden ayrılmayı çok isteyen Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. İtalyan medyasının önemli gazetelerinden Corriere dello Sport da haberi şu şekilde duyurdu: "Galatasaray Osimhen için harekete geçti. Mertens ve Icardi'nin de forma giydiği Napoli ile son dakikada 11 milyonluk maaşının tamamı Türk kulübü tarafından ödenecek bir kiralık anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Taraflar başkanları bekliyor. "

Victor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecekVictor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecek

Victor Osimhen geçen sezon çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız forvet, Napoli ile Serie A şampiyonluğu da kazanmıştı. Güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

"MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK"

Victor Osimhen haberi İtalyan medyasında geniş yer bulduVictor Osimhen haberi İtalyan medyasında geniş yer buldu

İtalyan medyasınını haberine göre Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Yönetim de oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek transferi bitirmeye çalışacak. Ayrıca 10 milyon euro seviyelerindeki maaşı da sarı kırmızılılar tarafından karşılanacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı forması da giyiyorVictor Osimhen Nijerya Milli Takımı forması da giyiyor

Yine İtalyan medyasına göre Victor Osimhen resmen Galatasaray'da. Hem Napoli hem de oyuncu teklifi kabul etti. İlerleyen saatler uçuş planlaması paylaşılacak.

Victor Osimhen birçok dünya devini de peşinden koşturmuştuVictor Osimhen birçok dünya devini de peşinden koşturmuştu

Nijeryalı forvet, Sporx'in haberine göre 00.30 sıralarında İstanbul'da olacak.

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