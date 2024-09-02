Victor Osimhen Galatasaray’da! Geliş saati belli oldu

Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı.
Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attı
Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı.
Victor Osimhen Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı
İtalyan devinden ayrılmayı çok isteyen Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. İtalyan medyasının önemli gazetelerinden Corriere dello Sport da haberi şu şekilde duyurdu: "Galatasaray Osimhen için harekete geçti. Mertens ve Icardi'nin de forma giydiği Napoli ile son dakikada 11 milyonluk maaşının tamamı Türk kulübü tarafından ödenecek bir kiralık anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Taraflar başkanları bekliyor. "