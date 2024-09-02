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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İmzaya gitti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun uzun süredir konuşulan ayrılığı gerçekleşiyor. Milli oyuncunun sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat, milli takım kampından ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 17:37 Güncelleme 02 Eylül 2024, 18:17
Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İmzaya gitti

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Performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemde üstüne kaptanlık gündemi ile konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı oldu. Milli takım kampı için Riva Tesisleri'nden ayrılan Kerem, Benfica'ya imza atmak üzere yola çıktı.

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Bu sezon 4 maçta 8 puan toplayabilen Lizbon temsilcisinin yöneticileri, sarı kırmızılı yönetim ile el sıkıştı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica'nın hücum seçeneklerini çeşitlendirmek için Kerem atağının son transfer olacağı ifade edildi.

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Kerem Aktürkoğlu geçen sezon 55 maçta 15 gol attı. Bu sezon ise 6 maçta 2 gol kaydetti.

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