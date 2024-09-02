Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! İmzaya gitti

Performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemde üstüne kaptanlık gündemi ile konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı oldu. Milli takım kampı için Riva Tesisleri'nden ayrılan Kerem, Benfica'ya imza atmak üzere yola çıktı.
Kerem Aktürkoğlu son oynadığı Adana Demirspor maçında ağları sarsmıştı
Bu sezon 4 maçta 8 puan toplayabilen Lizbon temsilcisinin yöneticileri, sarı kırmızılı yönetim ile el sıkıştı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica'nın hücum seçeneklerini çeşitlendirmek için Kerem atağının son transfer olacağı ifade edildi.