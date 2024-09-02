Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemde üstüne kaptanlık gündemi ile konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı oldu.
Performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemde üstüne kaptanlık gündemi ile konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı oldu.
Bu sezon 4 maçta 8 puan toplayabilen Lizbon temsilcisinin yöneticileri, sarı kırmızılı yönetim ile el sıkıştı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica'nın hücum seçeneklerini çeşitlendirmek için Kerem atağının son transfer olacağı ifade edildi. 4 yıllık sözleşme imzalayacak milli futbolcu için Lizbon ekibi Galatasaray'a sonraki satıştan payın yüzde 20 olarak talep edilmesi sonrası10 seviyesinde kalması nedeniyle 12 milyon euro ödeyecek.
Kerem Aktürkoğlu geçen sezon 55 maçta 15 gol attı. Bu sezon ise 6 maçta 2 gol kaydetti.
KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA'DA
A Milli Futbol Takımı'ndan özel izinli olan Kerem, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Turkcell Super Kupa maçına çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.