Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Performansıyla zaman zaman eleştirilse de son dönemde üstüne kaptanlık gündemi ile konuşulan Kerem Aktürkoğlu 'nun transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı oldu.

Kerem Aktürkoğlu son oynadığı Adana Demirspor maçında ağları sarsmıştı

Bu sezon 4 maçta 8 puan toplayabilen Lizbon temsilcisinin yöneticileri, sarı kırmızılı yönetim ile el sıkıştı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica'nın hücum seçeneklerini çeşitlendirmek için Kerem atağının son transfer olacağı ifade edildi. 4 yıllık sözleşme imzalayacak milli futbolcu için Lizbon ekibi Galatasaray'a sonraki satıştan payın yüzde 20 olarak talep edilmesi sonrası10 seviyesinde kalması nedeniyle 12 milyon euro ödeyecek.