Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

Vitor Osimhen söz konusu görüşme hakkında şu açıklamaları yapmıştı;

"Yanılmıyorsam dünyanın en iyisi olan böyle bir adamdan gelmesi, benim için devam etmek için gerçekten ihtiyaç duyduğum yakıt oldu. Mourinho'dan oyunun tam ortasında böyle bir iltifat duymak benim için inanılmaz bir duygu. İnanın bana inanılmaz bir duygu. Bence her hevesli forvet, özellikle de gençken, Mourinho yönetiminde oynama fırsatı bulursa, bu büyük bir onurdur çünkü o, birçok dünya klasmanındaki forveti yetiştirdi. Didier Drogba onun altında oynadı ve onu aslında ne tür bir canavara dönüştürdüğünü biliyoruz. Ve onun için elinden geleni yaptı. Bu yüzden, benim için Mourinho'nun maçın ortasında benimle konuşması ve bana bu iltifatı yapması büyük bir ayrıcalık. Benim için çok büyük bir şey."