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Galatasaray'dan 100 milyon euroluk golcü! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı camiada takımın hücum gücüne yapılmak istenen takviye için dünyaca ünlü bir forvet ile ilgili ilk temas sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme 02 Eylül 2024, 16:36
Galatasaray’dan 100 milyon euroluk golcü! Görüşmeler başladı

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Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı.

Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attıVictor Osimhen geçen sezon 17 gol attı

Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı.

Victor Osimhen Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştıVictor Osimhen Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı

İtalyan devinden ayrılmayı çok isteyen Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. İtalyan medyasının önemli gazetelerinden Corriere dello Sport da haberi şu şekilde duyurdu: "Galatasaray Osimhen için harekete geçti. Mertens ve Icardi'nin de forma giydiği Napoli ile son dakikada 11 milyonluk maaşının tamamı Türk kulübü tarafından ödenecek bir kiralık anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Taraflar başkanları bekliyor. "

Victor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecekVictor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecek


Victor Osimhen geçen sezon çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız forvet, Napoli ile Serie A şampiyonluğu da kazanmıştı. Güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

Galatasaray'dan Osimhen hamlesi!

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