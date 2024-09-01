Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, 4. haftanın son gününde Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Eyüpspor - Trabzonspor maçını canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Eyüpspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Siz, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cihan, Mendy, Draguş, Orsic, Enis
Trabzonspor ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR
Trabzonspor 4. haftasına girilen Süper Lig'de şu ana kadar sadece 1 maç yapabildi. Sivasspor ile 0-0 berare kalan bordo mavililerin bir haftayı bay gçeti, Kayserispor maçı ise ertelendi. Eyüpspor ise 3 karşılaşmadan 7 puan çıkarmayı başardı. Mor sarılılar, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Bodrum FK'yı 4-1, Sivasspor'u ise 1-0 yenmeyi başardı.