Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

İhsan Gündüz Derelioğlu DERELİOĞLU YÖNETECEK Abdullah Avcı ile birlikteliğine son veren Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör belirlenene kadar İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak. Yönetim, milli aranın gelmesiyle birlikte pazartesi veya salı günü yeni hocasını açıklamayı planlıyor. Gündemdeki en sıcak isim ise Fatih Tekke.

Trezeguet TREZEGUET GİTTİ Karadeniz temsilcisinde Eyüpspor mücadelesi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Katar temsilcisi Al-Rayyan ile anlaşmaya vardı. Kendisi için gönderilen özel uçakla birlikte bu ülkenin yolunu tuttu. Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması yapılabileceği öğrenildi.

Simon Banza BANZA VE SERDAR TAMAM Transferdeki aktifliğini yaz ayları boyunca sürdüren Trabzonspor'da son günler de hareketli geçiyor. Yönetim son olarak Braga'nın iki yıldızını bitirmek üzere. Simon Banza'yı dün İstanbul'a getiren Fırtına, Serdar Saatçı için de Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya vardı. Anlaşamaların kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.