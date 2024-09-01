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Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası oynanan önemli maçlarla sona eriyor. Günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmlarından biri de İstanbul'da. Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor. Eyüpspor - Trabzonspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 18:16 Güncelleme 01 Eylül 2024, 19:06
Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

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Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, 4. haftanın son gününde Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Eyüpspor - Trabzonspor maçını canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Eyüpspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizEyüpspor Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Siz, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cihan, Mendy, Draguş, Orsic, Enis

Trabzonspor ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıTrabzonspor ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı

İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor 4. haftasına girilen Süper Lig'de şu ana kadar sadece 1 maç yapabildi. Sivasspor ile 0-0 berare kalan bordo mavililerin bir haftayı bay gçeti, Kayserispor maçı ise ertelendi. Eyüpspor ise 3 karşılaşmadan 7 puan çıkarmayı başardı. Mor sarılılar, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Bodrum FK'yı 4-1, Sivasspor'u ise 1-0 yenmeyi başardı.

İhsan Gündüz Derelioğluİhsan Gündüz Derelioğlu

DERELİOĞLU YÖNETECEK

Abdullah Avcı ile birlikteliğine son veren Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör belirlenene kadar İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak. Yönetim, milli aranın gelmesiyle birlikte pazartesi veya salı günü yeni hocasını açıklamayı planlıyor. Gündemdeki en sıcak isim ise Fatih Tekke.

TrezeguetTrezeguet

TREZEGUET GİTTİ

Karadeniz temsilcisinde Eyüpspor mücadelesi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Katar temsilcisi Al-Rayyan ile anlaşmaya vardı. Kendisi için gönderilen özel uçakla birlikte bu ülkenin yolunu tuttu. Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması yapılabileceği öğrenildi.

Simon BanzaSimon Banza

BANZA VE SERDAR TAMAM

Transferdeki aktifliğini yaz ayları boyunca sürdüren Trabzonspor'da son günler de hareketli geçiyor. Yönetim son olarak Braga'nın iki yıldızını bitirmek üzere. Simon Banza'yı dün İstanbul'a getiren Fırtına, Serdar Saatçı için de Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya vardı. Anlaşamaların kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

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