Beşiktaş - Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu!

Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.