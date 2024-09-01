Beşiktaş - Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu!

Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Sivasspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj
Direnç Tonusluoğlu
DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA
Siyah beyazlıların Sivasspor ile karşılaştığı zorlu randevuyu Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy üstleniyor. Dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu. VAR'da Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da Hakam Yemişken oturuyor.