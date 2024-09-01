Beşiktaş - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Rafa Silva RAFA SILVA SOL KANATTA Kara Kartal'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve yaptığı başlangıçla herkesi büyüleyen Rafa Silva, Sivasspor karşısında sol kanatta görev yaptı. Portekizli futbolcunun bölgesi olan 10 numarada Ernest Muçi forma giydi. Deneyimli oyuncu takımının ataklarına yine yön vermeye çalıştı.

Felix Uduokhai FELIX UDUOKHAI İLK KEZ Beşiktaş'ın Augsburg'dan kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin ilk kez 11'de yer aldı. Alman stoper, van Bronckhorst'un görev vermesi ile birlikte takımı adına mücadele vermek için sahaya çıktı.

Beşiktaş ligdeki 2 maçını da kazandı 2'DE 2 YAPTI Beşiktaş 4. haftası oynanan Süper Lig'de 3. maçını oynuyor. Siyah beyazlılar, Samsunspor'u ilk haftada 2-0 yendi. 2. haftada ise Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmayı başardı. 3. haftayı da bay geçerek karşılaşmaya çıkmadı. Yiğidolar sezona Trabzonspor beraberliği ile başladı. Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Eyüpspor'a 1-0 yenildi.