Beşiktaş - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Sivasspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj
Ernest Muçi
ERNEST MUÇİ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Sivasspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı. Siyah beyazlıların Polonyalı yıldızı, 44 dakika oynadığı byeni sezonda ilk kez Giovanni van Bronckhorst tarafından sahaya çıkan kadroda tercih edildi.