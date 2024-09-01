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Beşiktaş - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar mütiş bir başlangıç yaptığı zorlu maratonda hanesine 3 puanı yazdırmak ve milli araya girmek istiyor. Beşiktaş Sivasspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 20:29 Güncelleme 01 Eylül 2024, 21:55
Beşiktaş - Sivasspor | CANLI ANLATIM

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Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kartal, Giovanni van Bronckhost yönetiminde bu akşamda kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Sivasspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBeşiktaş Sivasspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

Ernest MuçiErnest Muçi

ERNEST MUÇİ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Sivasspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı. Siyah beyazlıların Polonyalı yıldızı, 44 dakika oynadığı byeni sezonda ilk kez Giovanni van Bronckhorst tarafından sahaya çıkan kadroda tercih edildi.

Rafa SilvaRafa Silva

RAFA SILVA SOL KANATTA

Kara Kartal'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve yaptığı başlangıçla herkesi büyüleyen Rafa Silva, Sivasspor karşısında sol kanatta görev yaptı. Portekizli futbolcunun bölgesi olan 10 numarada Ernest Muçi forma giydi. Deneyimli oyuncu takımının ataklarına yine yön vermeye çalıştı.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

FELIX UDUOKHAI İLK KEZ

Beşiktaş'ın Augsburg'dan kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin ilk kez 11'de yer aldı. Alman stoper, van Bronckhorst'un görev vermesi ile birlikte takımı adına mücadele vermek için sahaya çıktı.

Beşiktaş ligdeki 2 maçını da kazandıBeşiktaş ligdeki 2 maçını da kazandı

2'DE 2 YAPTI

Beşiktaş 4. haftası oynanan Süper Lig'de 3. maçını oynuyor. Siyah beyazlılar, Samsunspor'u ilk haftada 2-0 yendi. 2. haftada ise Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmayı başardı. 3. haftayı da bay geçerek karşılaşmaya çıkmadı. Yiğidolar sezona Trabzonspor beraberliği ile başladı. Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

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